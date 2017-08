Kulti-Restaurant öffnet am Freitag Noch wird geräumt und dekoriert in der „Palastecke“. Mit dem Beginn des Stadtfestes startet der Betrieb.

Ende der Woche öffnet das Restaurant im Kulturpalast. © Archivbild: dpa

Monatelang haben Jana Wittig und Olaf Kranz darauf gewartet, ihr neues Restaurant im Kulturpalast öffnen zu können. Doch die Bauarbeiten im Haus zogen sich länger hin als geplant. Statt April wird es nun der 18. August sein, an dem in der „Palastecke“ erstmals serviert wird. Um 17 Uhr öffnen sich die Türen der Gaststätte im Erdgeschoss des Kulturpalastes. Wittig und Kranz, die beide auch Geschäftsführer von Schmidts Restaurant in Hellerau sind, wollen das dortige Niveau auch im Kulturpalast zeigen. Auf der Karte stehen neben Pfannkuchen und internationaler Küche auch sächsische Gerichte wie Ragout fin oder Sauerbraten. Die werden jedoch modern interpretiert, sagt Marie-Luise Burkhardt, die Marketingverantwortliche der Palastecke.

Über 130 Plätze stehen im Restaurant, das sich im westlichen Teil des Kulturpalastes zur Schloßstraße befindet, zur Verfügung. Außen sind es noch einmal über 80. Genaue Zahlen gebe es noch nicht, weil derzeit noch probiert wird, wie die Tische am besten stehen, sagt Burkhardt. Auch über 30 neue Mitarbeiter fiebern ihrem Einsatz entgegen. Nach der Eröffnung am Freitag soll zunächst eine Woche getestet werden, wie die Gerichte bei den Gästen ankommen und ob die Einrichtung richtig passt. Ganz offiziell öffnet die „Palastecke“ zum Saisonstart der Philharmonie am 25. August. Allerdings ohne großes TamTam, sagt Burkhardt. (SZ/kh)

