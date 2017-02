Kult-Stück dreht noch eine Weihnachts-Runde Der „Schwipsbogen – Teil 2“ wird im Dezember erneut im Biertheater zu sehen sein. Das hat mindestens zwei Gründe.

Auch in diesem Dezember wird die Biertheater-Bühne wieder zum Schwimmbad. Wegen riesiger Nachfrage läuft der „Schwipsbogen – Teil 2“ noch einmal. © Thorsten Eckert

Auch, wenn vielleicht noch ein paar letzte Weihnachtsplätzchen vom vergangenen Heiligabend in der Keksdose warten, alle Biertheater-Fans können schon mal in aufgeregter Vorfreude an die kommende Weihnachtszeit denken. Denn nun ist klar, dass der beliebte Weihnachts-Schwank „Der Schwipsbogen – Teil 2“ sozusagen in die Verlängerung geht. Also nach zwei erfolgreichen Jahren auch in diesem Dezember wieder auf der Bühne im Radeberger Kaiserhof zu sehen sein wird.

„Die Nachfrage nach dem Stück ist einfach so groß, dass wir noch ein Jahr dranhängen“, sagt Biertheater-Chef Jens Richter. Wobei das Ganze auch mit einer praktischen Überlegung verbunden ist, wie er verrät. „Die Adventszeit ist diesmal eine komplette Woche kürzer als normal – da ist der Aufwand der Neuproduktion eines Stücks zu überlegen, wenn das bisherige noch immer so gefragt ist“, macht der Biertheater-Chef deutlich. Denn weil vierter Advent und Heiligabend diesmal auf einen Tag fallen, gibt es praktisch nur drei Adventswochen, in denen der Schwipsbogen laufen kann.

Die Biertheater-Fans wird’s freuen, denn das in einem Altersheim spielende Stück aus der Feder von Hauptakteur Holger Blum hat längst Kultstatus. Wie auch etliche der Figuren. Allen voran natürlich der von Radio-Ulknudel Thomas Böttcher gespielte Rentner Mrotzek, der sich für Elvis Presley hält. Und nicht zu vergessen Heimleiterin Frau Wolf; wunderbar ehedrachenhaft von Hans-Jörg Hombsch verkörpert. Wobei das Ganze natürlich auch durch die herrlichen Regie-Einfälle von Uli Schwarz und Thomas Rauch lebt – immerhin wird die Biertheaterbühne dann sogar mal zum Schwimmbad. Und die Besucher toben, wenn die rüstigen Rentner dann schwimmend zum Pool-Nudel-Tanz bitten und ein Lied für die Liebe singen … „Die Leute lieben das Stück, die ersten Anfragen zum Beispiel von Firmen gab es auch schon“, so Biertheater-Chef Jens Richter. Nun also gibt’s für alle, die’s bisher verpasst haben noch einmal die Chance, sich den „Schwipsbogen – Teil 2“ nicht entgehen zu lassen.

www.biertheater.de

