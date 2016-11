Kult-Motorräder aus dem Erzgebirge Das Verkehrsmuseum bereitet eine MZ-Ausstellung vor. Gesucht werden noch Fotos und Storys.

Neben Maschinen für den Straßenverkehr wurden in Zschopau auch Rennmodelle produziert. © dpa/Hendrik Schmidt

Zwei Buchstaben, die unter Motorradfans eine eigene Welt bedeuten: MZ. Erst Wiege, dann Hochburg des deutschen Motorradbaus, eine Zeit lang sogar die größte Motorradfabrik der Welt – das sind die Motorradwerke in Zschopau, der Stadt im Erzgebirge. 2017 ist es 95 Jahre her, dass dort das erste motorisierte Zweirad gebaut wurde. 34 Jahre später, also 1956, war dann auch der neue Markenname „MZ“ geboren.

Zwei Anlässe, die auch den Verantwortlichen des Dresdner Verkehrsmuseums nicht entgangen sind. Derzeit wird eine Sonderausstellung vorbereitet. Sie soll den Namen „Trophys & Trophäen. Motorräder aus Sachsen 1952 bis 2005“ tragen und vom Februar bis zum August gezeigt werden. „Motorräder haben wir genug“, erklärt Manuel Halbauer, Sprecher des Verkehrsmuseums. Was aber noch fehle, seien Geschichten rund um die Gefährte. „Erlebnisberichte oder Andenken.“ Erinnerungen, wie man seine erste MZ bekommen hat, was man Aufregendes damit erlebt hat, wohin die Reisen gingen – das alles soll die Ausstellung nicht nur abrunden, sondern auch lebhaft gestalten.

Neben Fotos könnten das auch Anekdoten sein. Wer sich beteiligt, kann so Teil der Sonderausstellung werden. Bis zum Jahresende will das Verkehrsmuseum die Einsendungen sammeln.

Dabei hieß das Unternehmen erst seit 2009 Motorradwerke Zschopau. Vor 60 Jahren begann es als VEB Motorradwerk Zschopau, daraus wurde nach der Wende die Motorrad- und Zweiradwerk GmbH (mit einem „u“ zwischen dem „M“ und dem „Z“). Die letzte Firma musste allerdings 2012 Insolvenz anmelden. Alle Versuche, sie zu retten, scheiterten. Es wurde lediglich die MuZ Vertriebs GmbH neu gegründet, um die nach 1990 produzierten Modelle wenigstens noch mit Ersatzteilen zu versorgen. Bis 1989 hatte „MZ“ zu den größten Motorradherstellern der Welt gehört. Zu Jahresbeginn waren lediglich noch gut 80 000 Krafträder aus Zschopau zugelassen, was einem Marktanteil von gerade einmal zwei Prozent entspricht. Vergessen sind die kultigen Zweiräder trotzdem nicht. Bei der Ausstellung im Verkehrsmuseum im kommenden Jahr werden zudem so manche Erinnerungen wach werden.

Beiträge zur Ausstellung an: Verkehrsmuseum gGmbH; Thomas Giesel, Augustusstraße 1, 01067 Dresden, thomas.giesel@verkehrsmuseum-dresden.de

zur Startseite