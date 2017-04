Kult im Keller Die Disko unter dem Wendelstein der Albrechtsburg erinnert an Zeiten, als man Strickstulpen zu Pumps tragen durfte.

Die Hits der 80er, aber gottseidank nicht die Mode jener Zeit sind am Sonnabend zur Disco im Wendelsteinkeller zu erleben. © PR

Zuerst kommt die schrille Stimme von Montana-Sextet-Sängerin Nadiyah aus der Box. Wenig später setzt das Schlagzeug ein. Dann folgt die Funk-Gitarre. Die Discokugel lässt helle Flecken über die unverputzten Wände tanzen. Rot und grün beginnt der Strahler, sein Licht in Richtung Tanzfläche zu werfen. Das Publikum auf den rustikalen Holzstühlen weiß Bescheid. „Who needs enemies with a friend like you?“ Die 80er Jahre regieren. Es braucht nur wenige Sekunden, schon ist die Tanzfläche gefüllt.

„Das ist das Besondere an dieser Veranstaltung. Hier wird wirklich vom Anfang bis zum Ende getanzt“, sagt Enrico Herrmann von der Discothek-Hektik. Niemand sitzt den ganzen Abend und kippt sich einsam ein Glas Grüne Wiese nach dem anderen herunter.

Das halbe Dutzend an Auftritten im Meißner Wendelsteinkeller wird DJ Enrico Herrmann am Sonnabend voll machen. Über Jahrzehnte war das Gewölbe eine der gefragtesten Tanz-Adressen in der Region – eine Art Bärenzwinger von Meißen. Hier wurde abgehottet, bis das Wasser an der Sandsteindecke kondensierte und nach unten tropfte. 2011 ließen die Macher in der Albrechtsburg die Reihe nach gut 20 Jahren Pause wieder aufleben.

Enrico Herrmann, selbst erst in den Dreißigern, hat die 80er Jahre noch nicht bewusst erlebt. Deshalb wird er am 8. April erneut seinen Vater zum Plattenauflegen mitbringen. Der kann sich gut erinnern an die Zeiten, als die Damen es extrem cool fanden, grellbunte Strickstulpen über Pumps zu ziehen oder noch viel schlimmer, ebenso bunte Socken sichtbar in eleganten Schuhen zu tragen. Ob sich am Sonnabend jemand traut, diese Mode wieder aufleben zu lassen?

Den beiden Hektik-DJs ist die Vorfreude direkt anzumerken. „Wir müssen uns ja um nicht viel kümmern“, scherzt der Junior. Oft kommen die Gäste mit langen Wunschlisten zu uns, die sie bereits zu Hause geschrieben haben, sagt er. Deutsche Titel seien weniger gefragt, eher mal Italo-Pop. Das Publikum in Meißen zeichne jedoch aus, dass es sich nicht auf eine bestimmte Musikrichtung versteift. „Wir versuchen die Stile bunt zu mixen, und das wird sehr gut angenommen“, sagt Enrico Herrmann. (SZ/pa)

Einlass zur Disco im Wendelsteinkeller ist am Sonnabend, dem 8. April, ab 19.30 Uhr. Beginn dann 20.30 Uhr. Die Karten kosten zwölf Euro. Die Albrechtsburg bittet um Voranmeldung unter 03521 47070.

