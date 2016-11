Kult-Gaststätte kehrt zurück Im Fischbacher Kulturhaus soll wieder eine gutbürgerliche Küche einziehen. Der Koch kennt Arnsdorf bereits gut.

Nach sechs Jahren könnte es endlich so weit sein und das Fischbacher Kulturhaus bekommt seine Gaststätte zurück. Denn mittlerweile fünf Jahre ist es her, dass Annelie und Reiner Mittag die Kochschürze und das Kellnertablett an den Nagel hängten und ihr Lokal in dem Dorfgemeinschaftshaus nach 30 Jahren der Arbeit geschlossen haben. Seitdem suchte die Gemeinde nach einem Nachfolger. Nun scheint sich jemand gefunden zu haben. „Es ist ein Pärchen, das zum Teil ursprünglich aus Arnsdorf stammt und nun zurückkehrt. Sie bringen einschlägige Erfahrung mit“, berichtet Fischbachs Ortsvorsteherin Christine Valley.

Konkret handelt es sich um Philipp Maaz, wie bereits erwähnt gebürtiger Arnsdorfer sowie seine Lebenspartnerin Claudia Kinzler, gebürtige Leipzigerin. Beide haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Koch. Als Küchenchef war Philipp Maaz zuletzt in einem größeren Hotel am Tegernsee beschäftigt. Claudia Kinzler hat unter anderem in einem fünf Sterne Hotel als Restaurantleiterin und als Köchin im „Tegernseeer Golfclub“ gearbeitet.

Gemütliches Ambiente für 40 Personen

Grundsätzlich ist es geplant, das Restaurant in den bisher unsanierten Räumen im Erdgeschoss zu eröffnen. So, dass auch ein behindertengerechter Zugang möglich ist. Ein gemütliches Ambiente für circa 40 Personen, mit Vollholzmöbeln, Holzdielen und liebevollen Details soll nach Angaben des Paares zum Verweilen einladen. Das Konzept sieht zudem eine kleine stetig wechselnde Karte vor. Frische saisonale, regional-moderne Gerichte werden für das leibliche Wohl sorgen. Die Küche soll also gutbürgerlich sein. So wie im Schwarzen Roß. Doch apropos Schwarzes Roß: Lohnt sich eine weitere Gaststätte in der Arnsdorfer Ortschaft überhaupt? „Ja. Der Bedarf ist da“, so Christine Valley. Die Familie, die für die Bewirtung in der Gaststätte an der B 6 zuständig ist, sei gut ausgelastet. „Viele Kunden müssen sie abweisen“, berichtet die Ortsvorsteherin. Es würde also keine Konkurrenz herrschen, ist sie überzeugt.

Deswegen soll nun auch alles ganz schnell gehen. Am Montagabend stand die Wiederinbetriebnahme der Gaststätte deswegen auch bereits auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Denn dieser muss die nötigen finanziellen Mittel im Haushalt 2017 einplanen. Dafür sind derzeit 250 000 Euro veranschlagt. Hinzu kommt, da die Gemeinde Eigentümerin des Kulturhauses ist, dass sie einen Mietvertrag mit den künftigen Betreibern aushandeln sowie die notwendigen baulichen Ausschreibungen vorbereiten muss. Außerdem sollte die Verwaltung mit den im Haus ansässigen Vereinen sprechen, um Ideen für künftige Domizile zu finden, die mit einer Wiedereröffnung des Restaurants zwangsläufig wegfallen.

Terrasse für schöne Sommertage

Mit besagter Wiedereröffnung könnte aber auch gleichzeitig die Außenanlage im kommenden Jahr eine neue Gestaltung bekommen. Denn Philipp Maaz und Claudia Kinzler planen, für schöne Sommertage eine Terrasse herzurichten. So können die Gäste ihren Kaffee oder andere erfrischende Getränke in der Sonne genießen. Der geplante Spielplatz auf dem Areal könnte zudem für Spiel und Spaß bei den kleinen Gästen sorgen. „Vielleicht war es ganz gut, dass wir die Fördermittel in diesem Jahr nicht bekommen haben“, erklärt Ortsvorsteherin Christine Valley. Denn eigentlich hatte die Gemeinde Arnsdorf bei der Leader-Region Westlausitz finanzielle Unterstützung beantragt, damit vor dem Dorfgemeinschaftshaus endlich ein neues Parkplatzkonzept umgesetzt werden kann. Die Zusage von der Leader-Region kam auch, musste allerdings zurückgezogen werden, weil es einen Fehler bei der Verteilung gab. Doch dieser Fehler könnte sich nun tatsächlich als praktisch herausstellen. Denn so kann die Fischbacher Ortschaft gleich die geplante Terrasse in das Konzept zur Außengestaltung mit einbringen.

Doch was sagt nun der Gemeinderat zu der Idee, eine weitere Gaststätte in der Ortschaft Fischbach zu eröffnen? Schließlich sind 250 000 Euro eine immense Summe und die Gemeinde versucht für gewöhnlich, so gut es eben geht, zu sparen. Und natürlich sei es ein finanzielles Risiko, da niemand wisse, ob das Restaurant funktionieren wird, oder ob es im schlimmsten Fall nach fünf Jahren wieder schließen muss. „Ich denke, wir müssen auch mal ‚ja‘ sagen und Mut zeigen. Das Haus braucht endlich wieder Leben“, brachte Christian Richter (Bürgerforum) seine Meinung deutlich zum Ausdruck. Und auch die anderen Gemeinderäte äußerten sich positiv über das Projekt, sodass das Gremium letztendlich einstimmig für eine Umsetzung stimmte.

Nun müssen Philipp Maaz und Claudia Kinzler nur noch einen Businessplan nachreichen. Im Mai oder Juni des kommenden Jahres plant das Paar, dann ihre Gaststätte zu eröffnen. Diese soll übrigens den Namen „Gasthaus Heimkehr“ tragen.

