Kult-Figur rückt in Stadtrat nach Jürgen Schneider übernimmt den Platz von Harry Hauck.

Jürgen Schneider als „Pater Jürgen“ vorm Rathaus. © Thorsten Eckert

Ein politisches Urgestein geht, eine Kult-Figur kommt. Der langjährige Großerkmannsdorfer Bürgermeister und Ortsvorsteher Harry Hauck (Freie Wähler) legt zum Jahresende aus Alters- und Gesundheitsgründen all seine politischen Ämter nieder (szo berichtete). Auch seinen Sitz im Radeberger Stadrat. Als Nachrücker steht Jürgen Schneider bereit. Der Inhaber eines Planungs- und Sachverständigenbüros für Betontechologie und Altbausanierung hat als „Pater Jürgen“ bei den alljährlichen Erstürmungen des Radeberger Rathauses am 11.11. durch die Karnevalisten aus Großerkmannsdorf längst durchaus Kultstatus in der Bierstadt.

Dass er in Hamburg aufgewachsen ist, hört man Jürgen Schneider zwar an, aber seine Wurzeln liegen dennoch in Dresden, stellt er klar. Hier waren sowohl sein Großvater als auch sein Vater geboren worden. Und so war er schon kurz nach der Wende die Elbe sozusagen abwärts gezogen, von Hamburg nach Dresden – und seit 2002 lebt er nun schon fast 15 Jahre in Radeberg. Und von hanseatischer Humorlosigkeit ist bei Jürgen Schneider wie erwähnt nicht viel zu merken – immerhin ist er seit 2004 im Großerkmannsdorfer Karnevalsverein aktiv, wo er unter anderem die Rolle als „Pater Jürgen“ ausfüllt.

Aber auch kommunalpolitisch mischt er sich ein; ist seit 2008 bei den Freien Wählern aktiv und kümmert sich hier unter anderem um die Betreuung des Kinder- und Jugendstadtrats. Wie ihm das Thema Jugend sowieso sehr am Herzen liegt, wie Jürgen Schneider klarstellt. Bei der jüngsten Stadtratswahl 2014 holte er 222 Stimmen – eine Schnapszahl, passend zu einem Karnevalisten. In der Januar-Sitzung wird Jürgen Schneider nun als neuer Stadtrat vereidigt und nimmt dann den Platz des scheidenden Großerkmannsdorfers Harry Hauck ein. (SZ/JF)

zur Startseite