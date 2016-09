Kulissen von Marianne und Michael in der Oppacher Sachsenlandhalle Der Eigentümer hat den Festsaal in Oppach umgebaut. Das Ergebnis können Besucher am Sonntag begutachten.

Von außen sieht man es der ehemaligen Landwirtschaftshalle nicht an, drinnen sind die Neuerungen umso beeindruckender: Die Oppacher Sachsenlandhalle hat eine Schönheitskur erhalten. Für die Verschönerung des Saales in seinem Veranstaltungshaus hat Besitzer Andreas Pietschmann sogar echte Requisiten aus der ZDF-Fernsehsendung mit Marianne und Michael erstanden. Die Show war teilweise in Bautzen gedreht worden. Fachwerk- und Umgebindenachbildungen, die einst das ZDF verwendete, um beiden Volksmusikstars eine schicke Kulisse zu verpassen, sorgen jetzt für uriges Flair im Festsaal. Eingebaut hat der Eigentümer der Sachsenlandhalle die Kulissen selbst. „Es ist die letzte mobile Kulisse aus der Sendung, die noch zu haben war“, erzählt Pietschmann. Neu ist auch eine Klimaanlage .

So schick und modern war es hier allerdings nicht immer. Als Pietschmann das Gebäude nach der Wende von der Treuhand kaufte, war es eine Scheune. Es gehörte davor zu einem Landwirtschaftsbetrieb. „Aber die Bausubstanz war gut erhalten, da ließ sich etwas draus machen.“ Er hat saniert und umgebaut und 1998 seine Sachsenlandhalle eröffnet. Sie ist unter anderem bekannt für Musikveranstaltungen und auch Silvesterpartys. Ganze Reisebusse kommen zu diesen Events nach Oppach. Nun will Andreas Pietschmann aber auch mehr Privatleute und Firmen ansprechen, die seinen Saal für Feiern buchen können. „Bis zu 150 Leuten ist es gemütlich“, sagt der Inhaber. Eine Küche gibt‘s im Haus, hier wird für die Feierlichkeiten frisch gekocht. Als zweites Standbein will Inhaber Pietschmann die Musikveranstaltungen weiter etablieren. Immer wieder treten in der Sachsenlandhalle junge Musiker auf, die sich bekannt machen wollen. Von volkstümlicher Musik bis Schlager ist alles dabei. Im Gebäude hat Andreas Pietschmann ein eigenes Tonstudio, wo die Nachwuchssänger gleich ihre CDs aufnehmen können. „Hier wurden auch schon Musikvideos gedreht“, erzählt der Chef. „Die urige Kulisse bietet sich ja an“, sagt er mit Blick auf die neue Fachwerkfassade.

Tag der offenen Tür in der Sachsenlandhalle: Sonntag, 18. September von 13 bis 17 Uhr; Lindenberger Straße 54 in Oppach

