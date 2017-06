Kuh trabt allein durch Oderwitz Am Dienstagnachmittag ist eine Kuh durchs Dorf gelaufen. Eine gefährliche Situation war das nicht nur für das Tier.

Eine Kuh ist am Dienstagabend ausgebüxt und auf der B96 in Oderwitz entlanggetrabt. Ihr Ausflug dauerte einen halben Tag. © Screenshot

Die gute Nachricht zuerst: Der Kuh geht es allem Anschein nach gut. Das bestätigte der Besitzer des Rindes auf SZ-Anfrage. Die helle Kuh der Rasse Charolais war nach Angaben des Oderwitzer Halters am Dienstagnachmittag von der Koppel ausgebüxt und hatte sich zunächst versteckt und dann unter anderem auch auf der B96 auf den Weg gemacht. In den Abendstunden lief sie in flottem Trab mitten durch den Autoverkehr – eine nicht ganz ungefährliche Situation für alle Beteiligten. Denn die Tiere sind stark und gehen auch auf Menschen los, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen.

Deshalb hatten der Besitzer und seine Helfer auch viele Angebote von Anwohnern und Passanten ausgeschlagen, beim Einfangen des Tieres zu helfen. Denn neben Schaulustigen, die ihre Handys zückten, habe es auch viele gegeben, die ihre Unterstützung angeboten hatten, betonte der Eigentümer.

Dass die Kuh sich überhaupt allein auf den Weg gemacht hat, ist eher unüblich, denn Kühe sind Herdentiere. Was in diesem Fall den Ausschlag gegeben hat, kann der Besitzer nur vermuten: „Sie war erst frisch auf die Koppel gebracht worden, vielleicht hat sie sich nicht richtig zurechtgefunden“, vermutet er. Möglicherweise ist das Tier auch durch irgendetwas erschreckt worden. Ihr Ausflug dauerte immerhin den halben Tag. Wie ein Beobachter im sozialen Netzwerk Facebook berichtet, sei dann zu später Stunde gegen Mitternacht in einem Garten wieder eingefangen und zurückgebracht worden.

Dass Kühe ausreißen, passiert immer wieder. Erst Anfang Mai hatten sich mehrere Tiere eines Kiesdorfer Agrarbetriebes zu einem Spaziergang aufgemacht und von der Koppel aus einen weiten Weg zurückgelegt. Damals fing sie die Bundespolizei an den Bahnschienen unweit von Deutsch Ossig ein.

zur Startseite