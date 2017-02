Kugelblitz in rasender Abfahrt Beat Feuz beschert der Schweiz das erhoffte WM-Abfahrtsgold. Die Deutschen merken danach, was möglich gewesen wäre.

Beat Feuz fliegt dem WM-Gold in der Abfahrt entgegen. © Reuters/S. Rellandini

Beim Blick auf die Anzeigetafel war Andreas Sander plötzlich fassungslos. Er sah seine hervorragenden Zwischenzeiten – und als ihm bewusst wurde, dass er bei der Ski-WM in St. Moritz die Hand an einer Medaille hatte, da schlug er sich beinahe entsetzt mit beiden Händen auf den Kopf.

Rang acht wurde es am Ende, aber: „Es wäre mehr drin gewesen, da muss man sich kurz ärgern“, sagte Sander, während um ihn herum die Mehrheit der mehr als 30 000 Zuschauer, unter ihnen der frierende Tennis-Star Roger Federer, den „Heim-Sieg“ von Beat Feuz feierten. „Die Füße sind trotzdem kalt“, bekannte Federer schmunzelnd.

Mitfavorit Feuz, wegen seines wenig sportlichen Bauchumfangs „Kugelblitz“ genannt, gewann einen Tag nach seinem 30. Geburtstag ein äußert spannendes Rennen auf der „Corviglia“, die wegen Nebels um den spektakulären „Freien Fall“ verkürzt worden war. 0,12 Sekunden lag der WM-Dritte von 2015 vor Erik Guay aus Kanada, der am Dienstag Super-G-Gold gewonnen hatte. Max Franz rettete als Dritter die Ehre der Österreicher. Feuz trat derweil die Nachfolge von Landsmann Patrick Küng an, der zeitgleich mit Kjatil Jansrud aus Norwegen Rang vier belegte.

Sander wurde dagegen mehr und mehr bewusst, welch große Chance er da vergeben hatte – trotz der besten WM-Platzierung eines Deutschen in der Königsdisziplin seit 16 Jahren, als Florian Eckert sensationell Bronze gewonnen hatte. Eben diese Bronzemedaille verfehlte Sander nur um 0,19 Sekunden. „Zwei, drei Zehntel“, wusste Sander, „habe ich liegenlassen“, genau genommen verlor er die Zeit an der „Mauer“, über die er bergauf sprang. „Ich darf gar nicht drüber nachdenken, was drin war“, sagte der Westfale.

Alpin-Direktor Wolfgang Maier bezeichnete derlei Gedankenspiele als reine Spekulation. Fünf WM-Wettbewerbe, noch keine der erhofften drei Medaillen: Nach einer teilweise enttäuschenden ersten Woche hat Maier den Blick in St. Moritz auf die zweite Hälfte gelenkt. „Wenn man ganz ehrlich ist, fokussiert sich das ganze Medaillen-Catchen bei uns auf die zweite Woche“, sagte er. Dann nämlich greifen die Torläufer um Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg sowie die Mannschaft im „Team Event“ nach Edelmetall.

Eine Medaille durch Rebensburg in den Speed-Disziplinen (Abfahrt/Super-G) wäre „eine coole Entlastung gewesen“, sagte Maier, „jetzt müssen wir es halt wieder unter Druck machen“. Rebensburg (Kreuth) erlebte nach Platz vier im Super-G in der Abfahrt am Sonntag als Elfte eine herbe Enttäuschung. Die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010 hatte laut Maier mit Startnummer 13 aber kaum mehr eine Chance auf die Spitzenränge.

Maier schielt jetzt zunächst auf den Team-Wettbewerb am Dienstag. „Wir haben eine gute Mannschaft, aber alle andere haben aufgerüstet“, sagte er: „Den Event nimmt keiner mehr für Pillepalle, die Medaille will jeder haben – so wie wir sie auch haben möchten. Aber auch da geht’s wieder ans Limit...“ (sid)

zur Startseite