Küttner kehrt zu Ex-Verein zurück In der 1. Pokalrunde erwarten die Freitaler Landesklasse-Kicker die BSG Stahl Riesa. In Radebeul steigt ein Landesligaduell.

Riesas Trainer Daniel Küttner (vorn) gastiert mit der BSG Stahl in der ersten Pokalrunde in Freital. Bei Blau-Weiß spielte Küttner bis 2009, ehe er seine Laufbahn beendete.

So grenzenlos jubelten die Tauschaer Fußballer nach ihrem Sieg gegen Weinböhla im Endspiel um den Kreispokal. Am ersten August-Wochenende steht die erste Runde um den Sachsenpokal an. Tauscha baut auf das Heimrecht und erwartet die SG Crostwitz aus der Landesklasse Ost.

Anja Kunick hatte gut zu tun. Die ehemalige DFB-Schiedsrichterin fungierte in der Leipziger Sportschule „Egidius Braun“ als Losfee. Insgesamt wurden immerhin 41 Paarungen in der ersten Runde um den Fußball-Landespokal 2017/18 ausgelost, vier Vereine erhielten ein Freilos.

Gemeldet haben 98 Teams, zweite Mannschaften dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen. So ist beispielsweise Kreispokalsieger VfL Pirna-Copitz II nicht startberechtigt. Noch nicht in der Lostrommel waren die Namen der sächsischen Teams der dritten Liga, der Regionalliga Nordost und der NOFV-Oberliga Süd. Die Oberligisten, also auch der Bischofswerdaer FV und der SV Einheit Kamenz, steigen erst in Runde zwei ein.

Die FSV Budissa Bautzen und die anderen Viertligisten sowie auch die Drittligisten aus Zwickau und Chemnitz sind erst in der 3. Runde am Start. Pokalverteidiger ist der Chemnitzer FC. Gelost wurde nach territorialen Aspekten aus zwei Lostöpfen (Mitte/Ost und Nord/West). Alle Kreispokalsieger erhielten Heimrecht. Ebenfalls auf den Heimvorteil bauen jeweils die unterklassige Mannschaften. Gespielt werden soll am 5. und 6. August. Die Auslosung der nächsten Runde findet dann im Rahmen der Staffeltagung der Landesliga am 11. August in Riesa statt.

Gleich ein Landesliga-Duell gibt es zum Auftakt im Radebeuler Weinbergstadion, wo der Aufsteiger den VfL Pirna-Copitz erwartet. Nicht einig ist man sich beim Termin für das Spiel. Der RBC möchte nicht am Samstag spielen, weil das der Schuleinführungstag ist. „Radebeul hat als Ersatztermin den Freitagabend vorgeschlagen, aber der ist für uns inakzeptabel“, sagt der Copitzer Übungsleiter Nico Däbritz. Ausreichend Würze scheint die Begegnung also schon vor dem Anpfiff zu haben.

Eine schwierige Aufgabe müssen auch die Großenhainer lösen, die beim ambitionierten Landesklässler Hainsberger SV antreten. Auch der dritte Sachsenligist der Region, die BSG Stahl Riesa, muss ein recht hohe Hürde zum Pokalauftakt überspringen. Am Freitaler Burgwartsberg steht das Stahl-Duell an. Für Riesas Trainer Daniel Küttner wird es eine ganz besondere Partie, schließlich war er von 2004 bis 2009 für die Freitaler aktiv, ehe er seine Trainer-Laufbahn startete.

Tauscha empfängt die SG Crostwitz

Auch Landesklasse-Aufsteiger TuS Weinböhla geht auf Reisen und gastiert beim SV Oberland Spree. Der FV Gröditz 1911 wird von Sokol Ralbitz/Hora erwartet, einem der Kreispokalsieger die auf das Heimrecht bauen dürfen. Das gilt auch für den LSV 61 Tauscha, der wie der Coswiger FV einen Landesklässler aus der Ost-Staffel empfängt. In Tauscha läuft die SG Crostwitz auf, die mit der Verpflichtung von Torjäger Josef Nemec, der vom Viertligisten aus Bautzen kam, einen spektakulären Sommertransfer tätigte. In Coswig gibt der FSV Neusalza-Spremberg seine Visitenkarte ab, der mit Ralf Marrack und Petr Novotny ebenfalls zwei äußerst torgefährliche Routiniers in seinen Reihen hat.

