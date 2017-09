Küstenwache beschießt „Lifeline“

Crew-Mitglied Guiseppina begrüßt eine Mutter mit Kind an Bord der „Lifeline“. © Mission Lifeline

Die Freude auf der „Lifeline“ über das erste geglückte Bergungsmanöver währt nur kurz, da erreicht die Retter schon der nächste Notruf, diesmal aus der Luft.

Ein spanischer Marineflieger hatte ein Flüchtlings-Boot in den Wellen entdeckt und kreiste so lange über dem Ziel, bis die „Lifeline“ endlich Kurs nehmen konnte - 16 Seemeilen vor der libyschen Küste.

Gerade als die Bergung beginnen soll, rauscht ein Boot der libyschen Küstenwache heran und feuert auf die „Lifeline“. Was sich in dem Moment auf dem Seenotretter und dem anliegenden Holzkahn abspielt, ist noch ungewiss, durch die große Distanz kommen die Informationen nur stockend an über die sozialen Netzwerke.

Axel Steier schickt dann ein Foto vom Patrouillenboot der libyschen Küstenwache, dass gerade beidreht und wieder davonfährt.



Schüsse auf Rettungsschiff LIFELINE: Libysche Küstenwache scheitert dennoch an Übernahme von Geretteten in letzter Sekunde. Video folgt. pic.twitter.com/CG99qyKfGg — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) September 26, 2017

The first rescue is completed. 69 people were saved. pic.twitter.com/IDJ9TMg4Xx — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) September 26, 2017

Die Crew holte die Flüchtlinge an Bord, fackelte den Holzkahn ab, verteilt die Passagiere auf dem Schiff und erhielt aus der Luft schon den nächsten Auftrag.





Von ihrer Kapazität her kann die „Lifeline“ selbst maximal nur an die Zweihundert Passagiere aufnehmen und muss dann auf ein großes Schiff warten, das die Flüchtlinge aufnimmt. Doch momentan sei man in dem Seegebiet ziemlich allein unterwegs, sagt Steier, die „Aquarius“ der Ärzte ohne Grenzen sei jüngst mit 20 Flüchtlingen abgedampft Richtung Malta.





Nach der dritten Seenotrettung an nur einem Tag hofft die "Lifeline mittlerweile selbst auf Hilfe und weitere Unterstützung auf dem Seeweg. Diesmal holten die Retter an die Hundert Menschen von einem komplett überfüllten Schlauchboot.





Die Menschen auf dem dritten Boot werden jetzt gerettet. Zunächst haben wir die 8 Kinder an Bord geholt. pic.twitter.com/o0MSzl5pAU — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) September 26, 2017

