Kürzungen sind vom Tisch

Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien – kurz Zvon – hat den Entwurf eines neuen Nahverkehrsplanes für die Oberlausitz vorgelegt. Vom 3. bis 17. Februar liegt er unter anderem im Straßenverkehrsamt des Landratsamtes Zittau in der Hochwaldstraße 29 aus und ist zudem im Internet eingestellt. Erst nach dieser öffentlichen Anhörung wird er beschlossen. Das sind Eckpunkte für den Südkreis Görlitz:

Prognose: Zvon erwartet stabiles Fahrgastaufkommen

Der Zvon sieht wegen der demografischen Entwicklung für die nächsten Jahre keine Steigerung, was die Zahl der Passagiere betrifft, sondern stellt sich auf stabile Fahrgästezahlen ein. Dabei geht er davon aus, dass die Nachfrage beim Schülerverkehr steigt und beim Berufsverkehr sinkt.

Ist-Stand: 40 Buslinien und fünf Bahnverbindungen in Löbau-Zittau

Im Süden des Landkreises bedient in erster Linie die Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck die Buslinien. Sie fährt auf 34 Strecken über Land und in Zittau sowie Löbau den Stadtverkehr. Zudem fährt die tschechische Firma CSAD Autobusy Karlovy Vary von ihrem Heimatland ins Oberland. Auf der Schiene ist Die Länderbahn (DLB) von Dresden über das Oberland nach Zittau/Liberec, von Dresden über Löbau nach Görlitz sowie von Zittau über Großschönau/Seifhennersdorf nach Tschechien unterwegs. Die Ostsächsische Eisenbahn (Odeg) verbindet Cottbus mit Zittau. Zudem dampfen die Schmalspurbahnen der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (Soeg) ins Zittauer Gebirge.

Pläne: Durchgehender Zug von Liberec über Seifhennersdorf nach Decin

Nach der Diskussion über die Kürzungen der Gelder für den Nahverkehr und dem dann doch erfolgten Ausgleich muss der Zvon nun keine Stilllegungen in den Entwurf schreiben. Im Gegenteil: Sogar die immer wieder ins Gespräch gebrachte und von Fahrgästen erwünschte durchgehende Verbindung von Liberec über Zittau, Seifhennersdorf, Rumburk, Sebnitz, Bad Schandau bis Decin findet sich wieder. Wegen der hohen Investitionskosten für die Neubaustrecke zwischen Seifhennersdorf und Rumburk geht der Zvon aber davon aus, dass dieser Wunsch nur langfristig umgesetzt werden kann. Zudem denkt er über weitere grenzüberschreitende Buslinien in Richtung Tschechien nach. Darüber hinaus will er weitere Bushaltestellen barrierefrei zugänglich machen. Ein Maßnahmekatalog soll 2018 erarbeitet werden. Auch sollen weitere Übergangsstellen von der Bahn zu den Bussen geschaffen werden. In diesem Jahr ist zum Beispiel der Baubeginn in Großschönau vorgesehen. 590 000 Euro sind dafür geplant. Um den touristischen Verkehr zu stärken, sollen Waltersdorf, Jonsdorf, Oybin und Lückendorf besser an den Bahnhof Zittau angebunden werden. Besser sollen auch die Anschlüsse und Fahrtzeiten von Zittau Richtung Liberec werden. Darüber hinaus setzt sich der Zvon auch für die Sanierung polnischer Bahnstrecken auf dem Weg zwischen Zittau und Liberec ein. Er möchte auch, dass deutsche Fahrgäste die tschechische Buslinie 409 nutzen können, die von Varnsdorf nach Dolni Poustevna nur ein kleines Stück durch Seifhennersdorf führt. Die An- und Abfahrtszeiten der Linie 401 sollen in Ebersbach besser auf die Züge abgestimmt werden. Weiter strebt der Verkehrsverbund an, dass außer dem Neiße-Ticket auch andere Zvon-Fahrscheine in grenzüberschreitenden Bussen Gültigkeit haben. Künftig will der Zvon mehr Tickets per Smartphone und Tablet verkaufen.

