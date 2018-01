Kürzere Strecke beim Skiweltcup 2019? Die Premiere ist geglückt, jetzt wird bereits über die zweite Auflage nachgedacht. Aber zunächst dürfen junge Sportler auf die Strecke.

Die Strecke beim Ski-Weltcup in Dresden war 1,2 Kilometer lang. Ursprünglich sollten es sogar 1,4 Kilometer sein. © Sven Ellger

Die Organisatoren des ersten Dresdner Skiweltcups, René Kindermann und Torsten Püschel, sehen ihre Premiere als vollen Erfolg. Weil auch der internationale Skiverband Fis voll des Lobes ist, denken sie bereits über den nächsten Weltcup am Elbufer am 12. und 13. Januar 2019 nach. „Es gibt Ideen, die Strecke noch etwas zu verkürzen und dafür die Athleten zwei Runden fahren zu lassen“, sagt Püschel. Bei der ersten Auflage in diesem Jahr war die Strecke 1,2 Kilometer lang.

Zunächst wollen die Organisatoren die Premiere komplett auswerten. Das dauert. Deshalb werden sie die von der Stadt geforderte Bilanz, inklusive Umweltanalyse, frühestens in der zweiten Märzhälfte präsentieren. Im Mai entscheidet dann der Verband, ob der Weltcup in Dresden wieder stattfinden darf. „Wir sind optimistisch, dass wir bestätigt werden“, sagt Püschel.

Nach der Premiere gibt es noch Kritik, dass das Ereignis im deutschen Fernsehen nicht so gut zu sehen war wie gedacht. Das ZDF hat nicht live gesendet, sondern an beiden Tagen umfangreiche Zusammenfassungen ausgestrahlt. Auch im MDR Sachsenspiegel gab es Zusammenfassungen. Im Bezahlfernsehen hat „Eurosport Player“ umfassender übertragen. „Wir haben darauf keinen Einfluss. Diese Entscheidungen treffen die Sender meist auch sehr kurzfristig“, sagt Püschel. Zudem war die sportliche Konkurrenz mit dem Biathlon-Weltcup in Ruhpolding und dem Bob-Weltcup in St. Moritz am Wochenende groß.

Sportlich geht es auf der bereits verkürzten Strecke an der Elbe in dieser Woche noch weiter. Am Montag haben etwa zehn paralympische Sportler aus ganz Deutschland hier trainiert. An diesem Dienstag folgt ein Biathlontag. Interessierte können an allen Tagen kostenlos ganz nah an die Strecke. Am Sonntag wird die Piste für jedermann freigegeben.

Die Weltelite des Langlaufsports hat sich am Elbufer gemessen. Auf einem 1,2 Kilometer langen Kurs sind die Athleten um Weltcup-Punkte gesprintet. Die Runde können Sie in unserem 360-Grad-Video noch einmal selbst mitlaufen.

