Kürbiswildwuchs und Indianernesseln Was derzeit geerntet wird, reicht in den Gärten von Coswig bis Radebeul weit ins Exotische.

Gartenungetüm aus Coswig. Eine entartete Ranke, an der sich Kürbisse entwickeln. Aufmerksam gemacht hat uns Familie Kuhn auf dieses ungewöhnliche Gewächs in ihrem Garten. Bis zu sechs verschiedene Kürbissorten wachsen in dem grünen Idyll. © Norbert Millauer

Es herrscht Treibhauswetter. Regengüsse und pralle Sonne wechseln sich ab. Wer jetzt richtig gärtnert, kann Traumernten erzielen. Das wissen die Gartenfreunde von Coswig und Radebeul nur zu gut. Plötzlich sieht man in den Schrebergärten an der Weintraubenstraße in Radebeul viele fleißig jätende und erntende Menschen, und auch in Coswig wird geackert, was das Zeug hält. Denn auch wenn das Wetter bislang eher wechselhaft war, ist hier das Obst und Gemüse schon gut gereift, zum Beispiel Himbeeren und Sauerkirschen.

Die Coswiger Rentnerin Elfriede Kuhn liebt ihren Garten. Wenn das Wetter halbwegs mitspielt, ist sie im Sommer praktisch immer draußen. Fast schon eine ganze Anlage betreut sie mit ihren nahezu 80 Jahren. Eines der Prunkstücke ist das große Kürbisbeet. Hier wachsen fünf bis sechs verschiedene Sorten, von denen sie nicht mal alle Namen kennt. Eine Sorte nennt sie liebevoll „Warzenschweine“, besonders interessant sind dieses Jahr aber die Zierkürbise, unter denen es einen echten Monsterkürbis gibt, der kreuz und quer gewachsen ist. Am Ende des Sommers werden diese Kürbise an die Haustür gestellt und die Nachbarn dürfen zugreifen, sagt sie und freut sich.

Schlecht sind in Elfriede Kuhns Garten dieses Jahr die Pflaumen und Süßkirschen gediehen, auch den Pfirsichen hat es in die Blüte reingefroren. Auf die Frage, was denn besonders gut gewachsen sei, antwortet sie mit einem Lachen: „Das Unkraut“.

Auch Hans-Günter Lippmann gehört zu den tüchtigen Gärtnern. Seit der ehemalige Schriftsetzer Rentner ist, hat er vor allem zwei Hobbys: Ahnenforschung und im Grünen arbeiten. Er und seine Frau werkeln in Garten Nummer drei des Kleingartenverbands Elblößnitz e. V., in dem auch schon seine Großeltern gesät und geerntet haben.

Es lässt sich aber nicht nur Saatgut im Boden des seit 1911 bestehenden Gartenvereins finden. 1945 war die ganze Anlage zu einem Schuttloch geworden. Der Zweite Weltkrieg hinterließ auch in Radebeul deutliche Spuren, die Anlage befand sich mitten in einer Kampfschneise. Ein paar Meter weiter wurde hier vor einigen Jahren eine Granate aus dieser Zeit entdeckt. Dieser Garten wird seitdem „Granatenschenke“ genannt, erzählt Hans-Günter Lippmann.

Ein weiterer Schicksalsschlag ereignete sich vor 15 Jahren, als das Jahrhunderthochwasser die Idylle zu einem Wasserwirrwarr werden ließ. Im Gartenhaus der Lippmanns befindet sich noch eine Gedenktafel, in einer Höhe von 1,50 Meter aufgehangen. So hoch stand das Wasser damals. Danach war erst mal eine lange Zeit nur der Wiederaufbau angesagt.

Heute ist von alldem keine Spur mehr zu sehen. Die unschöne Vergangenheit ist längst abgehakt. Schmetterlingsflieder, Kartoffeln und auch Melonen könnten nicht besser wachsen. Viele große und schöne Sonnenblumen stehen auf der Fläche des Gartenvereins verteilt. Auch die Tomaten, die inzwischen fast nur noch überdacht angebaut werden, reifen nach und nach. „Das machen heutzutage fast alle so, es hätte sonst wegen der Braunfäule gar keinen Zweck“, sagt Hans-Günter Lippmann.

Schaut man in die anderen Gärten, ist zu erkennen – er hat recht. Besonders stolz ist er aber auf die Sauerkirsche, die bei ihm sehr früh blühte. Und auf seine knallrote Indianernessel, eine echte Rarität, die er einst wegen der Verbindung zu Radebeul und Karl Mays berühmten Geschichten gepflanzt hatte. Eigentlich wächst aber alles in seinen und den anderen Beeten. Auch Gurken, verschiedene Blumen und sogar Feigen.

Ein 94-Jähriger kommt an Garten Nummer drei vorbei und erklärt kurz die Vorteile seiner Hochbeete gegenüber normaler Anpflanzung. Egal welches Alter, auf der faulen Haut liegt hier niemand, obwohl das Wetter dazu einladen würde. Das nützt den Gärtnern und ihren grünen Oasen. Erst recht bei Treibhauswetter wie jetzt. Es wird schließlich gut geerntet von Coswig bis Radebeul.

