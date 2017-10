Künstlerpaar belebt die Gorbitzer Platte

Dresden bekommt einen neuen Stadtteil. In einem Kunstprojekt soll in den kommenden zwei Wochen „Gröbtau“ entstehen. Wenn auch nur imaginär, aber unterlegt durch StreetArt, Zeichnungen, Graffitis, Siebdrucke und Fotos bekommt die Stadt damit einen neuen vielschichtigen Stadtteil. Ein Gemisch aus Gorbitzer Platte und Löbtauer Altbau, urigem Bäcker im Gründerzeithaus und Antiquitätenhändler im DDR-Neubau, Höhenpromenade und Weißeritz soll es werden. Auf all diese Eigenschaften und Besonderheiten Gröbtaus wird das Künstlerpaar „Wanderlust Social Club“ reagieren.

Das Künstlerpaar Mary & Jiem aus Lille in Nordfrankreich kommt dafür nach Dresden. Sie wollen in der südlichsten Platte von Gorbitz das vom Kulturhauptstadtbüro geförderte Modellprojekt „Urban Script Continues – GhettoResidency“ verwirklichen. Nicht allein, sondern mit den Anwohnern. Dabei können gemeinsame Wandbilder und Installationen entstehen. Die Stadt unterstützt das Projekt mit 2025 Euro. Es ist Teil der Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt 2025. (SZ/acs)

zur Startseite