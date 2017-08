Künstlerischer Aktionsraum im Muskauer Park Das Künstlerkollektiv „Mangan25“ stellt am Wochenende Ausschnitte aus seiner Arbeit im Kavaliershaus vor. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter sz-veranstaltungskalender.com.

Im Tourismuszentrum Muskauer Park gibt die Künstlergruppe „Mangan25“ Einblick in ihre Arbeit. © Patrick Pleul/dpa

Bad Muskau. Einen Einblick in die Arbeit der Künstlergruppe „Mangan25“ können Besucher des Tourismuszentrums Muskauer Park am Samstag und Sonntag nehmen. Immer von 11 bis 16 Uhr wird im Kavaliershaus unter dem Motto „Fine Mangan!“ der Aktionsraum geöffnet, in dem mit Installation, Malerei und Skulptur, Text, Fotografie und Equipment eine Kostprobe der vielfältigen Arbeit der Gruppe geliefert wird. Dabei konzentriert sich diese auf ungewöhnliche Landschaften, schwer zugängliche Habitate sowie Expeditionen im Grenzbereich. Die flexible, variable Ausstellung ist noch bis zum 3. September zu sehen, der Eintritt kostet 2 Euro.

