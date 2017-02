Künstlerische Kapriolen Zwei Maler gestalten die erste Ausstellung dieses Jahres in der Kleinen Galerie. Die Arbeiten sind sehr gegensätzlich.

Frank Schaal stellt zum zweiten Mal in der Kleinen Galerie in Döbeln aus. © Dietmar Thomas

Als Maler kann er etwas, was einem Fotografen nicht möglich ist, sagt Frank Schaal. „Durch gewisse Kontraste kann ich die Farben bis zur Übertreibung steigern“, erklärt der 66-jährige Hainichener und präsentiert sein Lieblingsbild: ein Straßenzug in Mecklenburg. Auch im Weglassen liege eine gewisse Kunst. In diesem Fall fehlen in manchen Häusern Fenster und Türen.

Es ist eins von knapp 50 Bildern, die ab Freitag in der Kleinen Galerie im Rathaus zu sehen sind. Für die Ausstellung hat sich Schaal den Frankenberger Wilfried Hacker als Kompagnon geholt. Beinahe wäre die erste Schau des Jahres ins Wasser gefallen. Der vorgesehene Künstler ist krank. „Die beiden waren erst 2018 geplant. Sie sind eingesprungen“, ist Museumsleiterin Katrin Fuchs dankbar.

Arbeiten von Frank Schaal waren im Jahr 2009 schon einmal im Döbelner Rathaus zu sehen. „Er hat einen wiedererkennbaren Stil entwickelt“, meint Katrin Fuchs. Wilfried Hacker experimentiere noch. Die Bilder der beiden Männer sind sehr unterschiedlich. Wohl auch deshalb ist die Ausstellung mit „Kapriolen“ überschrieben. Figürlich, eckig, bunt und aktionsreich, so präsentieren sich die Arbeiten von Frank Schaal. Die Aquarelle und Bilder in Öltechniken spiegeln das Leben wieder. Da gibt es eine Musikgruppe, die der Betrachter förmlich spielen hört, oder eine Frau, die entspannt im Café sitzt, während draußen der Straßenverkehr lärmt. Schaal hat aber auch die Hühner im Stall beobachtet und Segelboote, die in einem Hafen vor sich hindümpeln.

Während Schaal bei vielen Motiven Pastelltöne bevorzugt, dominieren bei Winfried Hacker vor allem sehr kräftige Farben. Seine Acrylbilder zeigen Naturgewalten. Bei manchem ist aber auch die Fantasie des Betrachters gefragt. „Diese beiden grundverschiedenen Stile machen die Ausstellung sehr spannend“, meint Katrin Fuchs. Sie und ihr Engagement für die Kunst lobt Frank Schaal sehr. „Döbeln hat in der Kunstszene ein Alleinstellungsmerkmal“, meint er. Schaal ist gern ein zweites Mal in die Kleine Galerie gekommen.

Die beiden Maler sind Mitglieder im Döbelner Erich-Heckel-Freundeskreis. Deshalb wird dessen Vorsitzende Ursula Plathe auch die Rede zur Eröffnung der Schau halten. Bei der erleben die Gäste noch eine zweite Besonderheit: Die musikalische Umrahmung übernimmt die Mandolinengruppe Martin aus Hainchen.

Die Eröffnung der Gemeinschaftsausstellung von Frank Schaal und Winfried Hacker ist am 10. Februar um 19.30 Uhr in der Kleinen Galerie. Zu sehen sind die Kunstwerke bis zum 17. März.

