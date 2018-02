Künstlerin zeigt „Sublimente“-Werke Barbara Seidl-Lampa führt am Dienstag durch die Kleine Galerie der Volkshochschule Weißwasser. Diese und weitere Veranstaltungen gibt es im www.sz-veranstaltungskalender.com

Im November 2017: Renate Hensel (links) überreicht nach ihrer Laudatio der Künstlerin Barbara Seidl-Lampa das Teilstück eines wertvollen historischen Tellers aus der Türkei als Souvenir an die Eröffnung ihrer Ausstellung. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Die Künstlerin Barbara Seidl-Lampa führt am Dienstag, 16 Uhr, in der Kleinen Galeie Weißwasser durch ihre aktuelle Ausstellung „Sublimente“ mit Malerei, Grafik und Plastik. Es bietet Gelegenheit für Fragen und anregende Gespräche. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Seit November 2017 stellt sich die in Senftenberg lebende Künstlerin mit über 50 ihrer Werke in der Ausstellung „Sublimente“ in der Kleinen Galerie der Volkshochschule Weißwasser dem Publikum vor. Neben zahlreichen Figuren, die sie aus rotem Ton formt, zeigt Barbara Seidl- Lampa Acrylbilder, Grafiken, Holzschnitte und Tonfrottgen. Die Darstellung des Menschen steht dabei im Mittelpunkt ihres künstlerischen Wirkens. Die Ausstellung ist bis zum 23. Februar 2018 zu sehen.

