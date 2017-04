Künstlergespräch mit Gunter Langer Der Künstler führt am Freitagabend ein Zwiegespräch mit dem Rabenauer Porzellanplastiker Olaf Stoy.

Eine Ausstellung mit Malerei und Grafik von Gunter Lange ist derzeit im Dippser Museum zu sehen. © Archivbild: Marco Klinger

„Wir sind doch die Schönsten“ heißt die Ausstellung mit Malerei und Grafik von Gunter Langer, die seit Mitte März im Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde zu sehen ist. In den Werken des Bannewitzers geht es um die Faszination am „Ewig-Weiblichen“ im Goethe'schen Sinne. Die Ausstellung widmet sich dementsprechend den Frauen- und Mädchenmotiven aus dem Werk des Zeichners und Malers. Gezeigt wird eine Auswahl aus rund fünfzig Bildern. Gunter Langer ist für seine besonderen Menschenbildnisse bekannt. Mit traumwandlerischer Sicherheit fängt er sein Gegenüber in Pose und Charakter ein. Wie man der Faszination am „Ewig-Weiblichen“ eine künstlerische Form verleiht, dass versucht der Rabenauer Porzellanplastiker Olaf Stoy am Freitagabend im Zwiegespräch mit Langer in dessen Ausstellung zu ergründen. (SZ/th)

Gespräch am 7. April, 19 Uhr, im Dippser Museum

