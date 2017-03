Künstler baut Installation vom Lutherplatz ab

So sah die Installation „Grenze" einst aus.

Das Kunstwerk am Lutherplatz wurde immer wieder angegriffen und zerstört.

Görlitz. Ohne Ankündigung ist am Freitag die Installation „Grenze“ des polnischen Künstlers Tomasz Tomaszewski vom Lutherplatz abtransportiert worden – drei Wochen vor dem Ende der Ausstellung der „Görlitzer Art“. Künstler und Stadt seien übereingekommen, hieß es aus dem Rathaus, das Kunstwerk jetzt vom Platz zu nehmen. Tomasz Tomaszewski sah wohl in den Überresten auf dem Lutherplatz auch nicht mehr sein Werk und plädierte deswegen für einen frühzeitigen Abbau.

Die teilweise verspiegelten Prismen gehörten zu den umstrittensten und am häufigsten zerstörten Kunstwerken der gemeinsamen Ausstellung der Stadt Görlitz mit Europas Kulturhauptstadt Wroclaw, die offiziell noch bis zum ersten April-Wochenende andauert. Anwohner am Lutherplatz sahen in dem Kunstwerk aber vor allem eine Gefahr für die spielenden Kinder auf dem Platz. (SZ/sb)

