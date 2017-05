Künftiger Ämter-Standort ungeklärt Der Zittauer Stadtrat hat die Diskussion über den notwendigen Umzug des Technischen Rathauses wieder vertagt.

Favorisiert ist bisher die Breitestraße 2 gewesen. © Thomas Eichler

Der Stadtrat sollte in seiner letzten Sitzung nochmals über den Umzug des Technischen Rathauses vom Armeegelände in die Innenstadt beraten. Obwohl der Stadtrat bereits die Variantenuntersuchung zur Betrachtung verschiedener Objekte per Beschluss gestoppt und sich für das Objekt Breitestraße 2 entschieden hatte, ließ Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) in einem verwaltungsinternen Vergleich mehrere Umzugsvarianten untersuchen. Das Papier vergleicht die finanziellen Auswirkungen, die bauliche Umsetzbarkeit, nötige Zeitfenster, Platzkapazitäten und Förderwahrscheinlichkeiten zwischen den Objekten Breite Straße 2, Reitbahnstraße 1 (ehemalige Jugendzahnklinik) und Theaterring 1 (Baugewerkeschule). In der Vorlage empfahl die Verwaltung, an der Breite Straße 2 festzuhalten. Dazu kam es jedoch nicht. Stadtrat Oliver Johne (CDU) stellte den Antrag, die Beschlussvorlage zurückzuverweisen, weil schon der Technische und Vergabeausschuss die Vorlage zurückgewiesen hatte. Der Rat bemängelte fehlende oder zu spät nachgereichte Dokumente sowie nicht schlüssige Angaben in den Papieren. Die Mehrheit des Stadtrats folgte Johnes Antrag und vertagte die Entscheidung. Seit nunmehr 16 Jahren prüfen und beraten Verwaltung und Stadtrat in regelmäßigen Abständen über den Umzug, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. (mh)

zur Startseite