Künftige Fünftklässler können sich anmelden

Eltern, deren Nachwuchs ab dem kommenden Schuljahr in die fünfte Klasse wechselt, können ihr Kind ab sofort in der Oberschule „Am Marienschacht“ anmelden. Möglich ist das bis zum 8. März. Mitzubringen sind das Original der Bildungsempfehlung, Kopien vom Halbjahreszeugnis, Abstammungsurkunde oder Geburtsurkunde, die Anmeldebestätigung sowie der Antrag auf Aufnahme an einer Mittelschule, teilt Schulleiter Gert Winter mit. An der Bannewitzer Oberschule wird zweizügig unterrichtet. Das Lernen in dem Haus scheint begehrt zu sein. Bereits für das aktuelle Schuljahr lagen der Schulleitung so viele Anmeldungen vor, dass die Gemeinde das Schulhaus erweitern will. Die Pläne dazu gibt es schon länger. Perspektivisch soll der DDR-Bau aber erweitert werden und so der Unterricht für Schüler und Lehrer weiter verbessert werden. (SZ/ves)

Anmeldungen im Schulsekretariat: 1. März, 7-15 Uhr; 2. März, 7-18 Uhr; 3. und 6. März, jeweils 7-15 Uhr; 7. März, 7-18 Uhr; 8. März, 7-15 Uhr.

