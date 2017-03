Künftige Fünftklässler haben sich entschieden Die Anmeldezahlen für Gymnasien und Oberschulen liegen vor. Die meisten Schulleiter sind zufrieden.

Viele Eltern von Viertklässlern standen in den letzten Tagen vor einer schwierigen Wahl: An welcher Schule soll ich mein Kind anmelden? Am Gymnasium oder an der Oberschule? Auch die Schüler der Klasse 4a von der Grundschule Ruppendorf standen vor der Entscheidung.



In der Klingenberger Oberschule kann es eng werden. 71 Mädchen und Jungen wollen hier ab August in der fünften Klasse unterrichtet werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 22 mehr. Schulleiterin Birgit Stenzel freut sich über das Interesse an ihrer Schule. Ganz überraschend käme das nicht. Denn die Grundschulen hätten ihr schon signalisiert, dass sie sich auf einen geburtenstarken Jahrgang einstellen könne. Und das sei der Fall. Ob die hohen Zahlen nun dazu führen, dass sie im neuen Schuljahr mit drei fünften Klassen starten müsse, sei noch nicht entschieden.

Erst Mitte Mai steht verbindlich fest, welche Kind in Klingenberg eingeschult werde, sagt sie. Es könne durchaus ein, dass der eine oder andere Grundschüler noch „umgelenkt“ werde. Dadurch würde sich die Zahl der Anmeldungen verringern. Und das würde dazu führen, dass es nur zwei fünfte Klassen geben könnte.

Freie Schulen sind stark nachgefragt

Grund zur Freude haben auch die Kreischaer. Wegen ihrer geringen Schülerzahlen galt die Oberschule, an der sich in den letzten Jahren auch Schüler aus Glashütte angemeldet haben, immer als Sorgenkind. Voriges Jahr gab es 25 Anmeldungen und deshalb nur eine fünfte Klasse. Dieses Jahr dagegen liegen der Schule 42 Anmeldungen vor. Schulleiter Wolfgang Schuster freut sich, dass er damit für das kommende Schuljahr wieder zwei fünfte Klassen begrüßen wird. Die Gründe für die guten Zahlen seien verschieden – und nicht nur demografischer Natur. „Wir haben Werbung gemacht, waren zum Beispiel auf der Schulmesse in Dresden vertreten“, sagt Schuster. Und auch von der Grundschule, die sich ebenfalls im Schulhaus befindet, kommen dieses Jahr viele Schüler. Von den 39 Grundschülern werden voraussichtlich 16 weiter in Kreischa bleiben.

Groß ist auch die Nachfrage nach Plätzen an der Freien Oberschule „Regenbogen“ in Rabenau. Die Einrichtung ist einzügig und kann pro Schuljahr nur 26 Schüler aufnehmen. Für das kommende Schuljahr liegen sogar 39 Anmeldungen vor – hier wird es wohl einige enttäuschte Kinder geben. Noch ist nichts entschieden. In den nächsten Wochen werden die Schulen mit der Bildungsagentur über die Schülerzahlen ins Gespräch kommen und entscheiden, wer nach den Sommerferien welche Einrichtung besucht. Die Dippser Oberschule indes stellt sich auf zwei fünfte Klassen ein. Bei ihr wurden zunächst 50 Viertklässler angemeldet. Inzwischen gab es einige Nachmeldungen, sagt Schulleiter Klaus Walter. Nun sei er bereits bei 55 Anmeldungen. „Das ist eine Größenordnung, mit der wir rechnen“, sagt er. Sicher könnten noch einige Schüler dazu kommen. Denn noch gibt es einige Schüler, die zwar eine Bildungsempfehlung für die Oberschule bekommen haben, von ihren Eltern aber fürs Gymnasium angemeldet wurden.

Das ist nach einer Neuregelung zur Bildungsempfehlung seit diesem Jahr möglich. Allerdings hat der Gesetzgeber den Schülern und Eltern den Weg vorgezeichnet. Es reicht nicht, die Schüler nur anzumelden. Sie müssen sich auch einem Test unterziehen, der später mit den Eltern ausgewertet wird. Diese Gespräche fanden zumindest in Dippoldiswalde und Altenberg bereits statt. Einigen Eltern hat nach der Grundschule auch das Gymnasium empfohlen, ihr Kind an einer Oberschule einzuschulen. Diese Eltern haben Zeit, sich zu entscheiden, wo ihr Kind künftig zur Schule geht. Schulleiter Klaus Walter findet die Neuregelung zur Bildungsempfehlung gut. „In der Vergangenheit haben die Eltern bewiesen, dass sie damit verantwortungsvoll umgehen“, sagt er. Denn nicht wenige, die eine Empfehlung fürs Gymnasium hatten, haben ihre Kinder auf seine Oberschule geschickt. Pro Jahrgang seien es fünf bis sechs Schüler gewesen. Aufgrund dieser Praxis glaubt der Schulleiter nicht, dass es mit der Neuregelung zu anderen Schülerströmen kommt als in den vergangenen Jahren. Etwas anders sieht es seine Kollegin Birgit Petzold aus Geising.

Gymnasien sind beliebt

Sie glaubt, dass die Neuregelung sich auf die Anmeldezahlen auswirken könne. Zumindest könnte das eine Erklärung sein, weshalb sich in Geising nur 36 Schüler angemeldet haben. Vor einem Jahr gab es noch 55 Anmeldungen. Allerdings könnten es auch hier noch mehr Schüler werden, so wie 2015. Auch damals gab es nur 36 Anmeldungen, später kamen zwei Schüler dazu. Bleibt es bei der Zahl der Anmeldungen, dann geht Birgit Petzold davon aus, dass es im neuen Schuljahr zwei fünfte Klassen geben wird. Damit rechnet auch Katrin Jungnickel, die Leiterin der Schmiedeberger Oberschule. 46 Mädchen und Jungen wurden bei ihr neu angemeldet. „Das ist eine geeignete Zahl, um zwei Klassen zu bilden“, sagt sie. „Damit haben wir Luft nach oben.“ Die brauche man, um weitere Schüler aufnehmen zu können. In der Vergangenheit sei das schon mehrmals passiert.

Hoch im Kurs steht indes das Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde-Altenberg. 137 Grundschüler haben sich hier mit und zwölf ohne Bildungsempfehlung angemeldet. Im Vorjahr gab es 127 Anmeldungen. Schulleiter Volker Hegewald freut sich über diesen Zuspruch. Auch das Evangelische Gymnasium Tharandt kann genügend Anmeldungen vorweisen. 52 Fünftklässler wollen hier ab August lernen. Das sind vier Schüler mehr als aktuell. Damit kann an der Schule, die sich in der Trägerschaft des Christlichen Schulvereins Wilsdruffer Land befindet, auch künftig zweizügig unterrichtet werden. (mit SZ/cb/ves/hey)

