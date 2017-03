Künftig Tempo 30 vor der Schule?

Doberschau-Gaußig will jetzt prüfen, ob in der Ortsmitte von Gaußig eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden kann. © dpa

Die Gemeinde Doberschau-Gaußig will jetzt prüfen, ob in der Ortsmitte von Gaußig eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden kann. Darüber informierte Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) im Gemeinderat. Konkret geht es um die Ortsdurchfahrt vom neuen Fußgängerüberweg bis zur Kirche. In diesem Bereich sind sehr viele Schüler unterwegs, die vom Bus zur Schule oder auch zum Hortgebäude nahe der Kirche laufen.

Die rechtlichen Hürden für solch eine Regelung seien jetzt nicht mehr so hoch, begründete Fischer den Vorstoß. Auslöser für die Überlegung war die Feststellung, dass einige Autofahrer recht schnell an den Fußgängerüberweg heranfahren, der im vorigen Jahr zeitgleich mit dem neuen Busplatz angelegt wurde. Dadurch komme es mitunter zu heiklen Situationen. Dabei haben Fußgänger auf dem Zebrastreifen eigentlich Vorrang. Zum Thema Tempo 30 soll es in dieser Woche einen Vor-Ort-Termin mit dem Straßenverkehrsamt geben. „Mal sehen, was die Fachleute dazu sagen“, so Fischer. (SZ/MSM)

