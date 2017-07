Künftig nur noch zwei Ortswehren Die Struktur der Feuerwehr ändert sich, aber die Standorte sollen bleiben.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

In der Gemeinde Hochkirch soll es künftig nur noch zwei Ortswehren geben – Hochkirch und Breitendorf. Das geht aus dem Brandschutzbedarfsplan hervor, über den jetzt im Gemeinderat diskutiert wurde. Laut Melanie Lochner, die in der Gemeindeverwaltung auch für das Feuerwehrwesen zuständig ist und das Papier erarbeitet hat, würden diese beiden Standorte ausreichen, um von dort aus das gesamte Gemeindegebiet abzudecken.

Wegfallen werden die anderen Standorte trotzdem nicht. Sie sollen bestehen bleiben und den beiden Ortswehren zugeordnet werden: Meschwitz, Steindörfel, Pommritz und Rodewitz zu Hochkirch sowie Zschorna und Plotzen zu Breitendorf. Auch den Namen Freiwillige Feuerwehr sollen sie weiter tragen, nur eben keine Ortswehr mehr sein. Der Kreisbrandmeister habe zu diesem Schritt geraten. Denn für die Führungskräfte einer Ortswehr sind bestimmte Qualifikationen erforderlich, die Plätze in den dafür nötigen Lehrgängen im Landkreis allerdings knapp. „Wir hoffen, dass dieser Weg von den Feuerwehren mitgetragen wird“, sagt Bürgermeister Norbert Wolf (CDU). Einige Gemeinderäte befürchten, dass es wie schon mal vor einigen Jahren Unmut in den Wehren geben könnte. „Aber es ist ja nachvollziehbar“, so Gemeinderat Thomas Voigt (CDU), „es muss nur richtig kommuniziert werden.“

Neben der veränderten Struktur sorgen auch Hinweise auf nötige Investitionen, die der Plan enthält, für Diskussionen. So soll neben kleineren Fahrzeugen für einzelne Standorte noch ein 3 000-Liter-Tanklöschfahrzeug angeschafft werden – weil es in der Gemeinde einige abgelegene Gehöfte gibt und nicht überall genug Löschwasser zur Verfügung steht. Doch so ein Auto ist teuer. „Und die finanziellen Möglichkeiten der ländlichen Gemeinden werden immer kleiner“, gab Voigt zu bedenken. Nach der Sommerpause soll der Brandschutzbedarfsplan beschlossen werden.

zur Startseite