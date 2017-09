Künftig nur noch Hort in Göda? Im Kinderhaus in Muschelwitz sollen keine Schulkinder mehr betreut werden. Für sie ist woanders Platz.

Das Kinderhaus in Muschelwitz. © Uwe Soeder

Das hat schon vor Wochen für Diskussionen gesorgt: Die Gemeinde Göda will die Hortplätze in ihrem Kinderhaus in Muschelwitz abschaffen. Künftig sollen dort nur noch Kinder im Krippen- und Kindergartenalter betreut werden. Aus den Reihen der Eltern kommt Kritik. Bereits im Frühjahr sprachen sie sich für den Erhalt der 16 Hortplätze in Muschelwitz aus. Sie argumentieren mit dem besonderen familiären Konzept des Kinderhauses. Dort könnten die Grundschüler am Nachmittag mehr Abstand vom Schulalltag gewinnen.

Doch die Gemeinde bleibt dabei: Künftig sollen alle Schulkinder nachmittags im Hort der Grundschule in Göda betreut werden. So soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag einen Beschluss zur Auflösung des Hortes in Muschelwitz zum Beginn des Schuljahres 2019/20 fassen. Auf diese Vorgehensweise hat sich der Gemeinderat laut Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos) kürzlich in einer Klausurberatung verständigt.

Auslöser ist die Tatsache, dass es im Kinderhaus in Muschelwitz keinen Mehrzweckraum gibt. Spätestens ab 2019, so die Forderung des Landesjugendamtes, müsse aber einer vorhanden sein. Sonst könne die Einrichtung keine Betriebserlaubnis mehr bekommen. Die Gemeinde müsste also zum Beispiel in einen Anbau investieren, um die Forderung zu erfüllen. Sie verweist aber auf ausreichend Platz im Hort an der Schule in Göda. Dort könnten die Muschelwitzer Hortkinder problemlos integriert werden, so Meyer. Auch das Landesjugendamt befürworte diesen Schritt, weil sich dadurch die beengte räumliche Situation im Kinderhaus entspannen würde. (SZ/MSM)

Öffentliche Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 19 Uhr, im Gemeindeamt Göda

