Künftig gilt das Dippser Spielautomatengesetz

Die Stadt Dippoldiswalde hat im Sommer eine neue Regelung für die Spielautomatensteuer beschlossen. Diese gilt aber noch nicht im Gebiet der früheren Gemeinde Schmiedeberg, weil dort noch aus der Zeit der Schmiedeberger Selbstständigkeit eine eigene Spielautomatensatzung bestand. Die hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung aufgehoben. Damit tritt automatisch auch in Schmiedeberg die neue Dippser Regelung in Kraft. Damit werden die Spielautomaten danach besteuert, wie viel Geld sie einbringen. Früher gab es eine pauschale Besteuerung, die sich an der Zahl der Automaten orientiert hat. (SZ/fh)

