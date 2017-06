Künftig deftige Strafen für Müllsünder An der Kies- und Sandgrube wird immer wieder illegal Müll abgelagert. Jetzt wurde jemand erwischt.

© Symbolfoto: Dietmar Thomas

Die Gemeinde muss seit längerer Zeit illegal abgelagerten Müll entsorgen. Kürzlich hat der Bauhof ein Müllbeutel gefunden, in dem es einen Hinweis auf die Besitzerin gab. Die habe den Müllbeutel auf der Gemeinde abholen müssen. „Das war der Frau nicht egal. Sie hat sich ziemlich geschämt“, so der Bürgermeister. Eine Strafe habe sie nicht zahlen müssen. Das fanden einige Gemeinderäte nicht in Ordnung. „Die Leute müssen merken, dass das so nicht geht. Schließlich hat die Gemeinde auch einen finanziellen Aufwand, wenn der Müll weggeräumt wird“, so Jörg Fritzsche und Lutz Hofmann. Schon jetzt steht fest: Künftig sollen die illegalen Müllablagerer nicht mehr so glimpflich wie die Frau davonkommen und eine hohe Strafe bezahlen müssen. Darüber soll noch beraten werden.Der Besitzer der Sand- und Kiesgrube, das Landratsamt und Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) wollen verhindern, dass an der Kreisstraße ständig Müll abgelagert wird. Die Möglichkeit, auf dem Areal an der linken Seite in Richtung Zschaitz zu parken, nutzen manche Leute, um großzügig ihren Müll zu entsorgen. Auch auf der anderen Seite wurden schon viele diverse Dinge wie komplette Motorradanzüge gefunden. Das ärgert die Gemeinde schon lange. Dabei geht es nicht nur um den optischen Eindruck, sondern auch um die Kosten. Die fallen an, wenn der Bauhof den Müll wegräumt und dann ordnungsgemäß entsorgt . Die Kosten müssen dann alle Einwohner von Zschaitz-Ottewig tragen. Deshalb wird nach Möglichkeiten gesucht, um das zu verhindern. Wie das Vorhaben umgesetzt werden soll, dazu will er sich noch nicht äußern, so Immo Barkawitz.

zur Startseite