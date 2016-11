Kündigungswelle im Rathaus Bauamtsleiter Sven Ganze ist nicht der Einzige, der geht. Wie angespannt ist das Klima in der Verwaltung?

Bischofswerda. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Bischofswerdas Bauamtsleiter Sven Ganze seinen Job bei der Stadt Bischofswerda gekündigt hat. Die Mitarbeiter hatten das wohl gerade erfahren, da klingelte bei der SZ das Telefon. Den Namen will man nicht nennen, aber sich Luft machen. Sven Ganze sei schließlich nicht der erste, schon der fünfte in der Amtszeit von Oberbürgermeister Holm Große, der die Kündigung einreicht. In der Personalverwaltung, im IT-Bereich, im Bauamt und im Bereich Kultur waren die anderen Mitarbeiter tätig, die zuvor auf eigenen Wunsch gegangen sein sollen. Jetzt kommt in dieser Woche Isabell Seiler dazu, Teamleiterin für Ordnung und Sicherheit. Der Oberbürgermeister bestätigt auf Anfrage, dass es diese Kündigungen alle gab.

Schwere Vorwürfe in Richtung OB werden laut. Das Klima im Rathaus habe sich massiv verschlechtert. Verunsicherung und Ängste hätten sich in der Belegschaft breitgemacht. Die eingeführten schlanken Strukturen mit nur drei Amtsleitern würden sich nicht bewähren.

Veränderungen müssen nachvollziehbar sein

Der OB setzte auf Veränderungen. Die Umsetzung der beschlossenen Sparmaßnahmen, aber auch die Arbeit an mehreren, unter seinem Vorgänger vernachlässigten Konzepten gleichzeitig – etwa zur Kitastruktur, zur Verkehrsführung und zur Zukunft des Bauhofes –, die nun parallel entwickelt werden, fordern offensichtlich vielen alles ab. Die meisten Mitarbeiter, heißt es in Gesprächen immer wieder, seien aber flexibel und bereit, die neuen Wege mitzugehen, auch viel zu leisten. Angeregt wird, dass die Veränderungen maßvoll sein müssen und nachvollziehbar. Das werde aber zu wenig gehört. So sei ein Druck entstanden, der auf die Stimmung geht. Vielmals wird das so erzählt, offen äußert sich aber auch auf Nachfrage aus Angst niemand. Am aufgebrachtesten sagte jemand im Zusammenhang mit der Kündigung von Sven Ganze: „Da hat es unser Sonnengott, der OB, ja geschafft.“ Man kitte, man klebe, man versuche, irgendwie zu beruhigen.

Wie viel die sechs Kündigungen in einem Jahr mit verändertem Führungsstil und Ansprüchen zu tun haben, ist aufgrund der Anonymität der Gründe nicht messbar. Erste öffentliche Anzeichen dafür, dass es Probleme geben muss, lieferte OB Große selbst. Im September nahm er seine Bilanzrede nach einjähriger Amtszeit zum Anlass für eine Brandrede. Er ging ins Gericht mit jenen, die Vertrauen missbrauchen und Angst vor Veränderungen haben. Große sagte: „Im Interesse der Zukunft Bischofswerdas als familien- und wirtschaftsfreundliche Stadt darf und werde ich es nicht zulassen, dass wir Chancen ungenutzt verstreichen lassen und die Herausforderung nach Neuem und Besserem nicht angehen.“ Derzeit erlebe er noch täglich, dass es in der Stadt, „begonnen bei der Verwaltung, über städtische Einrichtungen bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern, Angst vor Veränderungen gibt oder auch nur die Unsicherheit, was das Verlassen bisheriger Wege mit sich bringen wird.“ Namen nannte der OB nicht.

Die SZ konfrontierte OB Große jetzt mit dem Vorwurf aus der Öffentlichkeit, er sei „Sonnengott“. Holm Große reagierte getroffen: „Ich fordere, ich fördere, aber ich bin doch kein Sonnengott. Ich entscheide doch nicht allein.“ Große verweist auf die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und weitreichende Verantwortung, die er seinen drei Amtsleitern übertragen hat.

Im SZ-Gespräch sagt Holm Große, worum es aus seiner Sicht geht. Die Stadt stehe vor riesigen Herausforderungen. Das erfordere neue Wege zur Effizienz. Er nehme alle mit, sagt er, in zwei Dingen sei er aber unnachgiebig. Erstens wolle er drei Sätze nicht hören: „Das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Das geht nicht.“ Zweitens werde es unangenehm, „wenn Zuarbeiten nicht kommen. Das muss dann aber auch unangenehm sein. Wir verwalten hier Steuergelder.“ Als Oberbürgermeister sei er gewählt, die Stadt zu entwickeln. Es geht für ihn nicht darum, alle Meinungen aufzugreifen, um daraus eine Politik abzuleiten. Es gehe darum, „das Richtige zu erkennen und zu tun.“ OB Große schätzt, dass er 95 Prozent der Mitarbeiter hinter sich hat.

Kündigungen sind sehr individuell

Aus Datenschutzgründen nimmt der Oberbürgermeister zu den Gründen der Kündigungen im Detail nicht Stellung. Sie sind „sehr verschieden und individuell“, sagt er. Zum Fall von Bauamtsleiter Sven Ganze, der in der Stadt bislang zu den meisten Reaktionen führte, sagt er aber: „Ich war schockiert.“ Der Bauamtsleiter habe die wachsenden Herausforderungen angenommen. Er habe ihn halten wollen. Wie Sven Ganze der SZ sagte, kehrt er aber nach vier Jahren Bauhof als Bauingenieur in die Wirtschaft zurück. Inwieweit das Klima im Rathaus diese Entscheidung beigetragen hat, sagte Sven Ganze nicht.

Generell, so der OB, habe der öffentliche Dienst gegenüber dem freien Arbeitsmarkt inzwischen ein Problem. „Wir können in diesem Wettbewerb nicht jeden halten.“ Tarifgebundenheit halte er für richtig, sie sei aber Teil des Problems. Öffentlicher Dienst, auch die Stadtverwaltung Bischofswerda, bleibe ein attraktiver Arbeitgeber, sagte Holm Große.

