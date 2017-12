Kündigungsfrist für Jugendclub verlängert Ende Januar sollen die jungen Leute raus aus dem Haus in Weixdorf. Die Stadt arbeitet an einer Lösung.

Bei seinem Besuch im Jugendclub in Weixdorf wagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (2.v.l.) ein Spiel am Kickertisch. Ortsvorsteher Gottfried Ecke (3.v.l.) und Vereinschef Uwe Vetter neben ihm sahen interessiert zu. Wie hoch der OB verloren hat, ist nicht bekannt. © Thorsten Eckert

Weixdorf. Am Kickertisch konnte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert nicht wirklich mit den Jugendlichen mithalten. Das tat der guten Stimmung im Weixdorfer Jugendzentrum jedoch keinen Abbruch. Denn das Stadtoberhaupt hatte bei seinem Besuch eine gute Nachricht im Gepäck. Die Kündigungsfrist ist bis Ende Januar verlängert. Denn vor einigen Tagen hatte beim Verein Jugendzentrum Weixdorf ein Schreiben des Vereins „Christliches Jugenddorfwerk Deutschland“ (CJD) für Aufregung gesorgt. Er ist Pächter des Hauses. Er hatte die Jugendlichen aufgefordert, bis Ende Dezember aus dem Club auszuziehen. „Damit wären der Fortbestand des gesamten Vereins und damit unsere Veranstaltungen gefährdet gewesen“, sagte Torsten Schäfer, stellvertretender Vereinschef.

Der CJD Sachsen hatte die Kündigung mit einer Entscheidung der Stadt vom 30. Juni dieses Jahres begründet. Damals legte die Stadt Dresden fest, die Jugendarbeit im Dresdner Norden umzugestalten. Der Verein „Christliches Jugenddorfwerk Deutschland“ (CJD) erhält seitdem für die Betreuung der jungen Leute kein Fördergeld mehr. „Damit fehlt uns die Möglichkeit, das Gebäude weiter zu bewirtschaften“, so Stoyan Dimitrov, Gesamtleiter im CJD Sachsen.

Dirk Hilbert sicherte zu, dass die Stadt an einer Lösung arbeitet. „Denkbar ist, dass die Stadt das Gebäude übernimmt. Möglich ist aber auch eine Übertragung an einen Träger der Jugendarbeit. Das wird noch geprüft“, sagte er bei seinem Besuch im Jugendclub. Doch die Freude unter den jungen Leuten währte nicht lange. Kurz nach dem Besuch des Oberbürgermeisters bekam Torsten Schäfer Post vom CJD. In dem Schreiben war von einer Übergabe des Hauses am Sonntag, dem 31. Dezember, um 10 Uhr die Rede. „Ich habe daraufhin versucht, beim CJD jemanden zu erreichen. Ohne Erfolg. Die Stadtverwaltung hat mir aber versichert, dass es beim Kündigungstermin 31. Januar bleibt. Ich denke inzwischen, dass der Brief nur ein Versehen war“, sagt Torsten Schäfer.

Jetzt soll es Anfang Januar Gespräche zwischen dem städtischen Hochbauamt und dem CJD geben. Dabei wird der Vertrag zur Übergabe ausgehandelt. „Ich rechne damit, dass wir Ende Januar über die Ergebnisse informiert werden“, sagt Torsten Schäfer. Die nächste große Veranstaltung soll im Weixdorfer Jugendclub an der Pastor-Roller-Straße auf jeden Fall stattfinden. Für Sonnabend, den 13. Januar, ist eine After-School-Party angekündigt.

