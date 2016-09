Kümmert sich Holger Zastrow demnächst ums Bierstadtfest? Die Agentur des bekannten Dresdner Werbe- und Event- Experten gehört zum Kreis derjenigen, die von der Stadt um ein Konzept gebeten wurden.

Radeberg sucht einen neuen Betreiber für das Bierstadtfest © Thorsten Eckert

Er hat den berühmten Dresdner Striezelmarkt umgekrempelt, hat die vergessene Hofewiese in der Heide bei Langebrück wieder belebt und auch die Konzepte für die Weihnachtsmärkte in Pirna und den Augustus-Markt auf der Hauptstraße in Dresden hat er entwickelt: Holger Zastrow, Chef der Werbeagentur Zastrow&Zastrow in Dresden. Packt er nun auch das Radeberger Bierstadtfest an? Denn Zastrow gehört zu den Agenturen, die von der Stadt Radeberg angeschrieben worden sind, sich mit einem Konzept für die künftige Betreibung des Bierstadtfestes zu bewerben.

Hintergrund: Der Vertrag mit dem bisherigen Organisator, der Agentur Schroeder aus Dresden, ist nach sechs Jahren fristgemäß ausgelaufen und vor einer Verlängerung muss die Stadt die Neuvergabe des Vertrags öffentlich ausschreiben. Wobei sowohl die Stadt als Veranstalter, als auch die beiden Partner Radeberger Brauerei und Gewerbeverein durchaus deutlich gemacht hatten, mit der bisherigen Arbeit der Agentur zufrieden gewesen zu sein. Dennoch bleibe abzuwarten, welche Konzepte auf den Tisch kommen. Die Agentur Schroeder, so hatte die SZ bereits erfahren, wird sich in jedem Fall wieder bewerben.

Anders als Holger Zastrow übrigens. „Wir freuen uns natürlich, dass man uns angefragt hat“, sagt der Agenturchef, „aber die Agentur Schroeder hat das bisher sehr gut gemacht, es gibt keine Kritik, deshalb macht es für uns keinen wirklichen Sinn, uns zu bewerben“. Auch, weil sich Zastrow derzeit eher aufs Thema Weihnachten konzentriert. „Wir arbeiten ja so, dass wir Konzeptveranstaltungen im Blick haben“, macht er klar. Heißt, eine Veranstaltung oder ein Markt braucht ein Thema und um dieses Thema herum wird dann ein Konzept gestrickt. „Das ist unser Part“, so Zastrow.

Für die Umsetzung hat er sich dann die Dresdner Firma „matteoevents“ ins Boot geholt. „Die bringt die Logistik und das organisatorische Know-How mit“. Das sei bei einem Stadtfest aber eben eher nicht das typische Herangehen, ist er überzeugt. „Da geht es eher um ein großes Event, um eine bunte Party, um Netzwerke zu Händlern und Bands, auch wenn man wie in Radeberg das Ganze unter das Motto Bierstadtfest stellt, bleibt es ja doch eine große bunte Party“. Und dafür, ist Holger Zastrow überzeugt, sei die bisherige Agentur genau der richtige Ansprechpartner.

Aber vielleicht schaut sich Holger Zastrow ja in diesem Jahr mal den Radeberger Weihnachtsmarkt an? Für den könnte er unter Umständen der Richtige sein. Ein spannendes Konzept, ein besonderer Weihnachtsmarkt und seine Partner-Firma sorgt für die Umsetzung. „Auf dem Radeberger Weihnachtsmarkt war ich bisher noch nicht“, sagt der Dresdner nur. Nun gut, vielleicht ändert sich das ja …

Die Bewerbungsfrist für die Einreichung von Konzepten für das Radeberger Bierstadtfest läuft noch bis zum 14. Oktober. Dann werden die Konzepte von den Organisatoren geprüft – und es wird eine Entscheidung gefällt. www.radeberg.de

