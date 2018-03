Kühnicht wird 450 Die Vorbereitungen auf ein Festwochenende zum Ortsjubiläum laufen.

zurück Bild 1 von 2 weiter So voll wie zum Kühnichter Dorffest des Jahres 1967 soll es im Juni möglichst wieder werden. Damals rückte die Stadt Hoyerswerda gerade mit der Errichtung des WK VIII und dem Bau des Krankenhauses ans Dorf heran. © Helene Kobalz So voll wie zum Kühnichter Dorffest des Jahres 1967 soll es im Juni möglichst wieder werden. Damals rückte die Stadt Hoyerswerda gerade mit der Errichtung des WK VIII und dem Bau des Krankenhauses ans Dorf heran.

Der Anfang des Jahres 1996 ins Leben gerufene Ortsverein hat unter anderem für den schrittweisen Ausbau des Dorfplatzes gesorgt, beispielsweise mit einem Vereinshäuschen. Hier wird in jedem Jahr gefeiert, so auch in diesem Sommer. Foto: Gernot Menzel

Was wohl passiert ist, wenn eine gleichwohl machtbewusste und ausgesprochen privilegierte wie auch charmante und geistreiche Adlige wie Ursula Katharina von Altenbockum, Reichsfürstin von Teschen (1680 bis 1743), auf die sorbischen Viehhalter und Fischer im Vorwerk Kinajcht getroffen ist? Waren sie unterwürfig? Stellten sie Ansprüche? Konnte sich die in Warschau geborene Ex-Königs-Mätresse auf Polnisch mit ihren sorbischen Untertanen unterhalten? Oder hat vielleicht der Dorfschulze übersetzt? Eine solche Begegnung aus dem 18. Jahrhundert, als der Teschen die Herrschaft Hoyerswerda „gehörte“, ist bisher nicht überliefert. Es wird am 17. Juni also den Darstellern des Budissiner Marktgesindes sowie der Tätzschwitzer Teschen-Darstellerin Cornelia Schnippa mit ihrer Imaginationskraft überlassen bleiben, einer „Herrschaftlichen Visitation“ überzeugenden Charakter zu verleihen.

Die Aufführung soll eines der Glanzlichter jenes Festes werden, das die Kühnichter im Sommer zum 450. Gründungsjubiläum feiern, genauer gesagt zur 450. Wiederkehr der Ausstellung jenes Einkünfteverzeichnisses, in dem 1568 nach heutigem Wissensstand ernstmalig die Besiedlung eines Vorwerkes Kühnicht erwähnt wurde. Denn genau zwölf Jahre älter ist eine Urkunde, in der schon von einer „Wiese unterm Kühnicht“ als Ochsenweide die Rede war. Seit Monaten sitzen Ehrenamtler nun also schon unter Leitung des Ortsvereins zusammen, um die Feierlichkeiten vorzubereiten, die sich ins Festjahr zum 750. Stadtjubiläum von Hoyerswerda einfügen. Als im Frühling vorigen Jahres die fünfköpfige Gruppe zur Erstellung der Ortschronik mit ihrer Arbeit fertig war, so erinnert sich deren Mitglied Reinhard Wenzel, habe man sich gesagt: „Jetzt machen wir uns Gedanken zur 450-Jahr-Feier.“

Lebendiges Fest geplant

Es werden wohl zwei sehr intensive Tage. Christine Reppe vom Vorbereitungsstab hat eine Karte vom Dorfkern, auf der sie die Anordnung der Attraktionen mittels Papiermustern hin und her schieben kann. Man kennt so etwas für die Überlegungen, die man für gewöhnlich bei einem Umzug bezüglich der Möbel anstellt. Es wird also wohl durchdacht, wo das große Festzelt steht, wo die Feuerwehr oder die Präsentation von Teich- und Forstwirtschaft. Das Markenzeichen der Kühnichter Dorffeste, nämlich angejahrte Traktoren- und Schleppertechnik, wird dieses Mal zum Beispiel auf dem Lindenweg Raum finden müssen. Denn der Dorfplatz wird für das Budissiner Marktgesinde benötigt. Die Bautzener haben sich der Inszenierung des Mittelalters verschrieben. Sie werden in Kühnicht ein Treiben nachstellen, wie es für die Zeit des Umbruchs vom Spätmittelalter zur Neuzeit, als das Vorwerk entstand, mit etwas Augenzudrücken gerade noch vorstellbar ist: Greifvogelflug, Bogenschießen, Spinnen, Flechten, Dudelsackspiel, Bettelei ... Es wird eben kein historisches Seminar, sondern ein möglichst lebendiges und attraktives Fest. Dazu gehören Handwerker, die es verstehen, hölzerne Harken herzustellen, Tiere von der Jugendfarm, Informationen von der Zooschule oder auch eine große Hüpfburg. Beatrix Bramborg-Schulz und ihr Mann Andreas Schulz haben sich nicht lange bitten lassen, ihren Vierseithof für die Präsentation des sorbischen Lebens zur Verfügung zu stellen. Das Gehöft am Lindenweg steht mit Datierung von „um 1900“ in der offiziellen Liste der Kulturdenkmale. Hier soll es nicht nur Musik sowie Essen und Trinken geben, sondern auch alte, landwirtschaftliche Arbeitsgeräte sowie sorbische Trachten. Immerhin, so vermerkt Werner Srocka in der Chronik, wurde Kühnicht noch 1957 in einem Bericht der Domowina als „rein sorbische Gemeinde“ bezeichnet.

Zu den Vorbereitungen für das 450-Jahr-Fest gehört auch, ein mehrseitiges Sicherheitskonzept zu schreiben. Man darf immerhin damit rechnen, dass es rund um den Dorfplatz recht voll werden wird. Und beim großen Feuerwerk, das für den Abend des 16. Juni vorgesehen ist, soll selbstverständlich niemand zu Schaden kommen.

