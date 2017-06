Kühne Sprünge zum 10. Geburtstag Das Pulsnitzer Sommer Open Air hat allen Grund zum Feiern. Mit Party und Badewannen.

Der Pukava lädt am Wochenende zum Open Air auch wieder zu kühnen Sprüngen vom Turm im Pulsnitzer Walkmühlenbad ein. © Matthias Schumann

Das ist schon ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal lädt der Pulsnitzer Karnevalsverein Pukava ins Walkmühlenbad nach Pulsnitz zum Sommer Open Air ein. Gefeiert wird unter anderem mit Hits aus zehn Jahren Open Air bei der Sommernachtsparty. Bei sommerlichem Wetter ist das Bad ja auch der Anziehungspunkt für die Pulsnitzer und Badefreunde aus der Umgebung. Der Pukava griff mit dem Open Air vor zehn Jahren die Tradition der Badfeste wieder auf. Zu DDR-Zeiten gab es jährliche Feste mit kulturellen Veranstaltungen und sportlichen Wettkämpfen. Legendär ist auch das Sommerkino. Das Open Air hat ebenfalls das Zeug dazu: mit Arschbomben PM (Pulsnitzer Meisterschaft) und Wannenrennen im Naturbad: „Dabei haben wir so ziemlich alle Höhen und Tiefen erlebt“, erinnern sich die Organisatoren. In den ersten Jahren nutzte der Pukava für das Festwochenende den Sportplatz – bis 2012. Da soff der Verein buchstäblich auf dem Platz ab: „Das Wasser stand knöchelhoch auf den gesamten Platz und auch schwere Technik konnte die sintflutartigen Regenfälle nicht aufhalten.“ Kurzentschlossen zogen die Organisatoren auf die Freifläche um den Sprungturm um. Diese Notlösung sollte sich als die bessere Variante über die Jahre für das Open Air herausstellen. Mit dem feiert der Pukava in diesem Jahr noch ein weiteres Jubiläum: 55 Jahre Walkmühlenbad. 1955 begann der Umbau von der damals noch verschlammten „Walke“ zum Naturbad mit einer Wasserfläche von 11 000 Quadratmetern. Das entstand unter Mithilfe von vielen Pulsnitzer Bürgern und wurde am 24. Juni 1962 eingeweiht. Bevor das neue Funktionsgebäude 1996 seiner Bestimmung übergeben wurde, gab es einen Kiosk. Dort konnte man Fassbrause für 20 Pfennig kaufen.

Der Name des Bades geht auf die Walk-, Brett- und Mahlmühle zurück, die der Schlossbesitzer Heinrich August von Gersdorf 1672 hier erbauen ließ.

Festhöhepunkte – Sonnabend 1. Juli: 20 Uhr Sommernachtsparty mit Katharina (Helene Fischer Double) sowie CTP-Crew DJ Team; Sonntag ab 13 Uhr: Quad-Parcours, Kinderschminken, Kuchenbasar, Mini Golf, 15 Uhr Kinderfunkengarde, Neptunfest; 15.30 Uhr Badewannenrennen - Wannen werden gestellt; 17 Uhr Arschbomben PM

