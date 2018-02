Kühles Nass und heiße Songs

Beim Faschingsswimmen in Dresden wird es bunt. © Sven Ellger

Am Wochenende wird es frisch – beim Faschingsschwimmen in der Elbe. In Bautzen geht es um den Krabat-Mythos, in Singwitz wird es rockig. Hier kommen unsere Tipps zum Wochenende.(szo)

