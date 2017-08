Kühl in Kromlau Kalt ist es derzeit in der Oberlausitz nirgendwo. Es sei denn, man wagt einen Sprung ins Wasser.

Im Kromlau Badersee finden nicht nur diese beiden Mädchen Abkühlung. © Joachim Rehle

Kühl ist es derzeit in der Oberlausitz nirgendwo. Es sei denn, man wagt einen Sprung ins Wasser, wie die beiden Mädels am Kromlauer Badesee. Er gehört zu den beliebtesten in der Region. Am vergangenen Wochenende war der Strand voll – und da war es noch nicht ganz so heiß. Die Kromlauer Idylle genießen nicht nur Einheimische.

Viele Polen und Tschechen verbringen ihren Urlaub in der Region. Der Kromlauer Park ist vor allem in Polen gut bekannt. Die Hauptsehenswürdigkeit, die Rakotzbrücke, ist ein beliebtes Motiv polnischer Hochzeitsfotografen.

