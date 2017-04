Küchenstudio zieht um Das Küchenstudio Weigelt zieht von der Pirnaer Altstadt an die Dresdner Straße. Weitere Mitarbeiter werden gesucht.

Die Bauherrenfamilie Weigelt steht vor dem Neubau ihres Küchenstudios an der Dresdner Straße in Pirna. © Norbert Millauer

Das Küchenstudio Weigelt hat seinen Laden noch in der Gartenstraße. Aber nicht mehr lange. Das Fachgeschäft plant, in einen Neubau an der Dresdner Straße umzuziehen, teilt Inhaber Falko Weigelt mit. Der Rohbau steht bereits.

Bauherrin ist seine Frau Friederike, die das Teilgelände mit der alten Villa neben dem Lidl-Markt bereits im vergangenen August gekauft hat. Auf dem Areal befindet sich außerdem ein Stahlbauunternehmen, das weiterhin an dem Standort in einer separaten Halle produzieren wird.

Der Neubau für das Küchenstudio hat künftig eine 400 Quadratmeter ebenerdige Verkaufsfläche und wird neben dem Bestandsgebäude im Jugendstil errichtet. „Damit die zwei Häuser eine Einheit bilden“, erklärt Falko Weigelt. Rund 1,2 Millionen Euro investiert Familie Weigelt in das Projekt an der Bundesstraße.

Der Zeitplan ist straff gestrickt. Richtfest wird Anfang Mai gefeiert; am 24. August soll das neue Küchenstudio eröffnen. „Wir sind optimistisch, denn wir haben gute Planer und tüchtige ortsansässige Baufirmen“, sagt Friederike Weigelt.

Für den Neubau gab es gleich mehrere gute Gründe. Ausschlaggebend war das Hochwasser von 2013. „Damals stand das Wasser bei uns in den Erdgeschossräumen in der Gartenstraße einen Meter hoch. Wir konnten zwar vorher ausräumen, es war aber ein gewaltiger Kraftakt“, erinnert sich Falko Weigelt. Darüber hinaus ist der neue Standort besser einsehbar für Passanten und Vorbeifahrende. Außerdem sei die Parkplatzsituation in der Gartenstraße sehr beengt. An dem neuen Standort entstehen 15 Kundenparkplätze.

Allerdings können Autofahrer von der Bundesstraße nur aus Richtung Westen auf das Gelände einbiegen. Deshalb soll es künftig eine Zufahrt von der Dippoldiswalder Straße über den Lidl-Parkplatz geben. „Wir öffnen den Parkplatz zu unserem Areal, sodass man bequem an- und abfahren kann“, sagt der Unternehmer. Mit dem Umzug werden neue Mitarbeiter für Verkauf und Küchenmontage gesucht. Momentan beschäftigt der Familienbetrieb drei Angestellte und zwei Subunternehmer für Montageleistungen.

So ganz leicht fällt Familie Weigelt der Abschied von der Gartenstraße nicht. „Es war ein gutes Verhältnis unter den Händlern“, sagt die Bauherrin. Weigelts hatten das Eckgeschäft lediglich angemietet. Mit einem langen Leerstand ist nicht zurechnen. „Es gab schon Anfragen für die Fläche, auch von einem Nachbargeschäft, das sich erweitern möchte“, sagt Falko Weigelt.

2005 hat er zusammen mit seiner Frau das Küchenstudio über zwei Etagen eröffnet. Fünf Jahre später kam dann die sogenannte Speisekammer dazu. Dabei handelt es sich um eine Eventküche am Tischerplatz. Das Motto lautet hier: Kochen mit Freunden. Als Gruppe kann man sich anmelden, um gemeinsam zu kochen, zu essen und sich auszutauschen. „Spaß, und nicht Verkauf, steht dabei im Vordergrund“, beschreibt Friederike Weigelt das Konzept der Speisekammer, die übrigens an dem Standort Tischerplatz bleiben wird.

Die Entscheidung für den Neubau des Küchenstudios an der Bundesstraße fiel ganz bewusst. Schließlich hat das Unternehmen Zukunft. Später wird Sohn Johannes (25) es übernehmen. „So bleibt der Betrieb in der Familie und die Investition lohnt sich“, freuen sich seine Eltern.

zur Startseite