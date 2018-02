Küchenstudio Weigelt erhält Preis Das Siegel zum „Store of the Year“ hat das Pirnaer Unternehmen in Berlin erhalten.

Der großzügige Neubau an der Dresdner Straße zeigt auf 400 Quadratmetern ein großes Küchenangebot. © Andreas Weihs

Das Pirnaer Küchenfachgeschäft Weigelt gehört im Bereich Wohnen/Leben zu den besten Geschäften in Deutschland. Der Deutsche Handelsverband zeichnete das Küchenhaus jetzt in Berlin mit einem zweiten Preis beim Wettbewerb „Store of the Year“ aus. Geschlagen geben musste sich der Familienbetrieb nur dem Möbelriesen Ikea, der den ersten Preis für das Nachhaltigkeitskonzept seiner Niederlassung in Kaarst (Nordrhein-Westfalen) bekam.

Wie der Handelsverband mitteilt, überzeugte die Juroren neben dem unternehmerischen Mut der Familie vor allem das neue Konzept des Küchenstudios, das aus der Pirnaer Innenstadt in einen großzügigen Neubau an der Dresdner Straße umzog. Dort präsentiert Küchen Weigelt jetzt auf 400 Quadratmetern ein größeres Angebot – „stilvoll, inspiriert, durchdacht und kompetent“, lobt die Jury. (SZ)

