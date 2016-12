Küchenmesser in den Bauch gerammt Ein Meißner soll versucht haben, seine Frau umzubringen. Sie wollte sich von ihm trennen. Die Frau überlebt knapp.

Seit Mittwoch muss sich ein 45-jähriger Meißner vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Dresden wegen versuchten Totschlags verantworten. Er wollte laut Anklage seine damalige Ehefrau umbringen. Seit März dieses Jahres sitzt er in Untersuchungshaft. © Robert Michael

Es ist ein unbeschreibliches Drama, das sich da in einer Meißner Wohnung abspielt. Hier wohnt ein Ehepaar mit seinen damals neun und elf Jahre alten Kindern. In der Beziehung kriselt es schon lange. Die Frau soll seit zehn Monaten einen Freund haben. Alle sind eingeweiht, auch die Kinder wissen das wohl, der gehörnte Ehemann jedoch nicht. Als die Frau ihrem 45 Jahre alten Ehemann mitteilt, dass sie sich von ihm trennen will, dreht der durch. Zunächst droht er, sich in diesem Fall umzubringen, täuscht dann tatsächlich einen Selbstmordversuch vor.

Doch die Frau lässt sich davon nicht beeindrucken. Als sie an jenem Märzabend dieses Jahres wieder das Zimmer betritt, kommt es zur Tragödie. Der Mann greift seine Frau mit einem Küchenmesser an. Diese geht in die Hocke, um sich zu schützen, doch es hilft nichts. Brutal rammt der Meißner seiner Ehefrau ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser in den Bauch. Die Frau erleidet schwerste Verletzungen, die Bauchdecke wird geöffnet, Teile des Darmes hängen heraus. Bei dem Messerangriff wird der Zwölffingerdarm durchtrennt, auch eine Blutader getroffen. Die Frau erleidet massiven Blutverlust. Die Kinder müssen das Geschehen hilflos mit ansehen. Die damals elf Jahre alte Tochter ist es, die einen Nachbarn alarmiert, der zufällig Arzt ist. Auch seinem schnellen Eingreifen ist es wohl zu danken, dass die Frau überlebt. Sie kommt in die Meißner Elblandklinik. Durch eine Notoperation wird ihr das Leben gerettet.

Der Täter flüchtet aus der Wohnung, rennt kopflos umher, geht dann zu seiner Mutter. Gemeinsam mit dieser stellt er sich kurz vor Mitternacht der Polizei. Da hat er 1,59 Promille Alkohol im Blut. Er bleibt im Polizeigewahrsam, am nächsten Tag wird Haftbefehl gegen ihn erlassen. Seit neun Monaten sitzt der Mann in Dresden in Untersuchungshaft. Am Mittwoch, gerade noch rechtzeitig vor dem zweiten Haftprüfungstermin und einer möglichen Entlassung aus der Untersuchungshaft, wurde vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Dresden unter Vorsitz von Richter Thomas Ziegler das Strafverfahren gegen ihn eröffnet. Angeklagt ist er des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung, allerdings nicht des versuchten Mordes. „Der Angeklagte wird beschuldigt, versucht zu haben, seine Frau zu töten, ohne Mörder zu sein“, so Oberstaatsanwältin Karin Dietze in der Anklageschrift.

Im Unterschied zum Totschlag müssen bei einem Mord bestimmt Mordmerkmale erfüllt sein. Dazu gehört zum Beispiel Mordlust, wenn also die Tötung des Opfers der alleinige Zweck der Tat ist. Mordmerkmale sind auch Freude am Töten, Töten aus Zeitvertreib, Angeberei oder Neugierde, einen Menschen sterben zu sehen. Ein weiteres Mordmerkmal ist Habgier als Motiv, also ungezügeltes und rücksichtsloses Streben nach Gewinn um jeden Preis. Auch wenn eine Tötung dazu dient, um andere Straftaten zu verdecken oder weiteres kriminelles Unrecht zu begehen, gilt das als Mord beziehungsweise als versuchter Mord. Mordmerkmale sind auch Heimtücke und besondere Grausamkeit. Dies alles ist hier nicht der Fall, weshalb der Meißner nur wegen versuchten Totschlags angeklagt ist. Im Fall einer Verurteilung droht dem Mann eine lange Haftstrafe. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft sieht Verteidiger Micha Schläfer in der Tat keine Tötungsabsicht. Er will vor allem die Umstände der Tat und das Beziehungsdrama zum Gegenstand der Beweisaufnahme machen.

Für das Verfahren diesmal hat das Gericht vorerst fünf Verhandlungstage angesetzt. Zum nächsten Termin will sich der Angeklagte zu den ihm vorgeworfenen Taten äußern. Der Mann gilt als suizidgefährdet. Die Geschädigte, die inzwischen von dem Angeklagten geschieden ist, wird am 19. Januar als Zeugin vernommen. Das Urteil wird voraussichtlich Ende Januar gesprochen.

Die Verhandlung wird am 10., 13., 19. und 26. Januar 2017 am Landgericht Dresden jeweils 9 Uhr fortgesetzt.

