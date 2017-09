Küchenkasse wird weiterhin vermisst Ein 20-Jähriger aus Niesky muss zwei Monate länger im Gefängnis bleiben, weil er ein Messer nicht bezahlt hatte. Einen Einbruch konnte ihm das Gericht nicht nachweisen.

Bernd T* aus Weißwasser soll im Gefängnis ein besserer Mensch werden. Darauf setzt ganz fest die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe und plädierte vor dem Jugendschöffengericht deswegen dafür, dem wegen Betrugs sowie Diebstahls in besonders schwerem Fall und Sachbeschädigung Angeklagten zwei weitere Monate Gefängnis aufzubürden. Allerdings konnte ihm das Gericht nur den Betrug nachweisen. Im zweiten Fall wurde der 20-Jährige am Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht unter dem Vorsitz von Amtsrichter Ralph Rehm freigesprochen.

Er war verdächtigt worden, am 6. Mai 2016, um 3.50 Uhr, in eine Gaststätte in Schleife eingedrungen zu sein, indem er das Toilettenfenster von außen einschlug, und mit 720 Euro aus der Küchenkasse wieder verschwunden zu sein. Der angerichtete Sachschaden soll rund 1 200 Euro betragen haben.

Bernd T. wohnte damals in Schleife und absolvierte in der Gaststätte eine Lehre als Koch, die recht erfolgreich verlief. Vier Monate vor dem Abschluss blieb er jedoch der Ausbildung fern und wurde gekündigt. Obwohl der Gaststättenpächter sehr zufrieden mit ihm war und einer Übernahme nichts im Wege gestanden hätte. Ausgehend davon fiel nach dem Einbruch der Verdacht sofort auf Bernd T.

Alle Zeugen sagten aus, nur Bernd T. hätte von der Küchenkasse gewusst, was sich aber letztlich nicht bestätigte. In den letzten fünf Jahren kannten mindestens 20 ehemalige und noch tätige Mitarbeiter diese Kasse, in die Trinkgelder und private Eigenzahlungen der Mitarbeiter flossen. Das Geld diente der Finanzierung von gemeinsamen Brigadeausflügen. Die von den Zeugen abgelieferten Indizien und Verdächtigungen blieben dünn. Bernd T. wurde freigesprochen.

Anders lag die Situation bei der Anklage wegen Betrugs. Bernd T. hatte am 8. Juni 2016 bei einem Online-Versandhandel ein Kampfsportmesser im Wert von 67,57 Euro bestellt, geliefert bekommen, aber nie bezahlt. Da er wochenlang seine Post nicht öffnete, entging ihm die Tatsache, dass sein Konto vom Kreditinstitut schon am 20. April 2016 gelöscht worden war. Wofür er das Kampfsportmesser überhaupt brauchte, blieb in der Hauptverhandlung offen. Die Zeugin vom Online-Versandhandel sagte, nach Kenntnis von der Kontolöschung gab es auf drei Mahnungen keine Reaktion, bis plötzlich die Mutter des Angeklagten alle auflaufenden Kosten beglich.

Bernd T. habe bis heute „seine schädlichen Neigungen nicht überwunden“, sagte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe. In der JVA habe er jetzt die Gelegenheit zur Tataufarbeitung, Schuldnerberatung, Erlangung des Realschulabschlusses und zu seiner Überwindung der Suchtproblematik. Sie regte an, das bestehende Strafmaß dazu aufzustocken. Denn immerhin hatte der Angeklagte bis zur Hauptverhandlung am Donnerstag aus fünf Verfahren seit 2013 eine Latte von Vorverurteilungen mitgebracht. Im November 2016 stand er letztmals in Weißwasser vor Gericht. Damals wurden alle seit 2013 ergangenen Urteile in das Novemberurteil einbezogen und eine Jugendfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten gebildet. Seit dem 26. Mai 2017 sitzt er nun in der Jugendhaftanstalt Regis-Breitingen ein.

Die Verfahrensbeteiligten plädierten jetzt für zwei weitere Monate, das Jugendschöffengericht schloss sich in seinem Urteil an. Es ist rechtskräftig.

* Name geändert

