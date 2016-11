Küchenchef empfiehlt extravagante Schweinerei Die SZ stellt regionale Spezialitäten vor. Heute: Bäckchen vom sächsischen Landschwein im Aktiv Sporthotel in Pirna.

Küchenchef Steffen Lindner vom Aktiv Sporthotel in Pirna verwöhnt seine Gäste mit Schweinsbäckchen. © Norbert Millauer

Pirna. Steffen Lindner schnappt sich den großen Edelstahltopf und setzt ihn auf den Herd. Ein wenig Butterschmalz hinein, das schnell Bläschen schlägt. Dann legt er vorsichtig die Schweinsbäckchen in das heiße Fett und brät sie von allen Seiten gut an.

Auch in diesem Jahr nimmt das Aktiv Sporthotel in Pirna wieder an den Kulinarischen Wochen teil. Küchenchef Lindner hat sich diesmal eine extravagante Schweinerei einfallen lassen. Als Hauptgang gibt es Bäckchen vom sächsischen Landschwein mit einer Gemüse-Schwarzbier-Soße. „Schon vor Jahren hatte ich mal Spanferkelbäckchen gemacht. Jetzt wollte ich eine neue Variation ausprobieren“, erklärt der Koch.

Bäckchen sind das zarteste Fleisch vom Schwein überhaupt, erläutert er. Das scheinen seine Gäste ebenso zu sehen. Schon zahlreiche Portionen wurden geordert und mit viel Lob bedacht. Seit August 2015 gehört Steffen Lindner zum Team im Aktiv Sporthotel. Davor arbeitete er unter anderem im Hotel Ambiente in Hohnstein. Den Wechsel nach Pirna hat er nicht bereut. „Ich habe hier viele nette junge Kollegen, die sich alle engagieren“, erklärt der 41-Jährige, der übrigens statt traditioneller weißer Kochjacke die Farbe schwarz bei seiner Berufskleidung bevorzugt. Aber auch mit den Gästen kann er gut. „Es ist eine Mischung aus älteren Stammkunden und zahlreichen jungen Gästen sowie Urlaubern“, sagt Lindner.

Unterstützung für die regionale Wirtschaft

Die Aktion der Kulinarischen Wochen findet der Küchenchef gelungen. „Die teilnehmenden Gaststätten unterstützen dabei die regionale Wirtschaft“, sagt Lindner und liefert prompt den Beweis: Die Schweinsbäckchen stammen von der Landfleischerei in Dürrröhrsdorf; die Forelle für die Vorspeise kommt aus dem Bielatal. Kürzere Anlieferungswege gibt es kaum.

Vom 15. Oktober bis 13. November bieten 23 Hotels und Restaurants in der Sächsischen Schweiz eine besondere Speisekarte mit typisch sächsischen Gerichten aus den Produkten regionaler Erzeuger an.

Das Rezept zurück 1 von 2 weiter Zutaten: 1 kg geputzte Schweinsbäckchen, Röstgemüse (Zwiebel, Karotte, Sellerie, Lauch), Schwarzbier, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Lorbeer, Piment, Jus zum Auffüllen Zubereitung: Die Schweinsbäckchen scharf anbraten, würzen, geschnittenes Röstgemüse dazu und mit anbraten. Das Tomatenmark dazugeben und solange anrösten, bis eine dunkle Farbe entsteht. Mit Schwarzbier ablöschen, Jus auffüllen, Lorbeerblatt und Piment zugeben und zugedeckt eine Stunde schmoren. Gelegentlich umrühren und Flüssigkeit nachgießen. Schweinsbäckchen herausnehmen, Soße durch ein Sieb geben und mit Stärke abbinden. Dazu passen Semmelknödel und Bayrisch Kraut.

Außerdem kann das Sporthotel somit die Saison verlängern und noch mehr Kunden anlocken. Schon jetzt steht für Linder fest, dass er und sein Küchenteam auch im nächsten Jahr wieder bei den Kulinarischen Wochen mitmachen.

Überhaupt lässt sich das Haus ständig etwas Neues einfallen. Es gibt Schnitzeltage, Fondue-Abende, festlichen Weihnachtslunch, und die Speisekarte wechselt vierteljährlich, der Mittagstisch täglich.

Das 3,5-Sterne-Hotel beschäftigt zurzeit 30 Angestellte und verfügt über 35 modern eingerichtete Zimmer.

