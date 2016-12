Küchenbrand sorgt für Großeinsatz Mit mehreren Löschfahrzeugen eilte die Feuerwehr in die Zehistaer Straße in Pirna. Zu löschen gab es vor Ort allerdings nichts mehr.

Trotz der schnelle Reaktion des Mieters im Haus, ist die Küche ruiniert. © Daniel Förster

Pirna. Einen Tag vor ihrem 76. Geburtstag hat ein Feuer die Küche von Oma Ursel in Pirna verwüstet. Schuld daran ist eine Pfanne, in das sie Sonnenblumenöl gegeben hatte und das sie einen Moment zu lange auf dem Herd außer Acht gelassen hatte. „Ich wollte nur noch die Schnitzel für meine Geburtstagsgäste anbraten“, sagt die Seniorin. Bei ihr im Zweifamilienhaus an der Zehistaer Straße war am heutigen Montag, kurz nach 11 Uhr, fast das gesamte Aufgebot der Pirnaer Feuerwehr angerückt. „Hühnerschenkel, Radieschen und Eier waren schon fertig.“ Nun ist ihre neu gemalerte Küche verrußt. Das Feuer hat alles in Mitleidenschaft gezogen. Die Möbel, der Fußboden, überall wo man hinschaut, alles ist mit weißem Pulver bedeckt - Pulver aus einem Handfeuerlöscher.

Damit hatte der Mieter im Haus nach dem Hilferuf der Frau die Flammen in Windeseile erstickt. „Aus unserer eigenen Erfahrung können wir nach diesem Ereignis nur jedem empfehlen, einen Handfeuerlöscher in der Wohnung zu haben. Wenn wir den nicht zur Hand gehabt hätten, wäre es wesentlich schlimmer geworden“, sagt Ursels Schwiegertochter. Wie schnell ist das Essen auf dem Herd vergessen. „In der Hektik hatte ich mit einem Badvorleger die offenen Flammen zu löschen und mit der Decke immer wieder drauf geschlagen. Aber das war völlig aussichtslos. Das Feuer ging nicht aus“, sagt die Schwiegertochter. Kurz nach dem der zu Hilfe geeilte 49-jährige Mitbewohner aus dem Erdgeschoss in die brennende Küche im ersten Stock geeilt war und den Löscher betätigt hatte, war das Feuer aus. Der Feuerwehr blieb diese Arbeit erspart. „Danke für ihren heldenhaften Einsatz“, lobte die Schwiegertochter den Mieter. „Ich selber muss mir jetzt erst einmal anschauen, wie so ein Feuerlöscher funktioniert.“

Oma Ursel ärgert sich: „Ich war doch nur in der Stube und habe nach meiner Katze geschaut“, Sie ist froh, dass ihre Schweigertochter zu Hause war und sie gemeinsam mit dem Mieter schnell geholfen haben. „Ich hatte es lodern gesehen und schnell nur noch die Pfanne in die Spüle gezogen, um Hilfe gerufen und bin gleich raus damit ich keine Rauchgasvergiftung bekomme. Mit einem Mal war alles schwarz und verqualmt.“ Nachdem der DRK-Rettungsdienst die Seniorin untersucht hatte, stand schnell fest, dass sie nicht in die Klinik muss. „Nehmen sie das nächste Mal besser Margarine“, riet ihr ein Polizist vor Ort. „Öl fängt bei Überhitzung schnell Feuer.“ (df)

