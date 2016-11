Küchenbrand im Plattenbau Das Feuer entwickelt sich in einer Wohnung – mit Folgen für den gesamten Block.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Eine Wohnung in der Gröditzer Adolf-Ledebur-Straße ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Grund ist ein Brand vom Mittwochabend. Nach Angaben der Gröditzer Feuerwehr ging dieser von einer Küche im ersten Obergeschoss in einem Wohnblock aus. Starker Rauch war die Folge, auch das Treppenhaus war betroffen. Der gesamte Hauseingang sei deshalb evakuiert worden, zwei Feuerwehr-Trupps seien unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Küche vorgedrungen, erklärte ein Feuerwehr-Sprecher.

Zu dem Unglück waren neben der Gröditzer Wehr auch Kameraden aus Frauenhain und Pulsen alarmiert worden. Nach SZ-Informationen kam bei dem Brand niemand zu Schaden, die betroffene Familie sei vorerst bei Verwandten untergekommen. Wie lange die Renovierung der vom Brand betroffenen Wohnung dauert, wird derzeit geprüft. (ewe)

