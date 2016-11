Küchenbrand auf der Gartenstraße In Sebnitz rückt die Feuerwehr aus. Ein Mieter muss ins Krankenhaus.

© Marko Förster

Zu einem mittleren Brand mit Verdacht auf eine gefährdete Person wurde die Feuerwehr in Sebnitz alarmiert. Kurz nach halb sechs am Sonntagabend rückten die Kameraden zur ehemaligen Frauenklinik auf der Gartenstraße aus. In einer Wohnung im obersten Geschoss des Gebäudes, das vom Verein Lebenshilfe genutzt wird, war es zu einem Küchenbrand gekommen. Als Ursache stellte sich ein unsachgemäßer Umgang mit Elektrogeräten heraus, wie der Sebnitzer Stadtwehrleiter Björn Hoyer erklärt. Ein offenes Feuer brach jedoch nicht aus. Der Mieter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik aber später wieder verlassen. Die Feuerwehrleute überprüften die Wohnung und sorgten dafür, dass der entstandene Rauch abzieht. Die übrigen Bewohner mussten das Haus kurzzeitig verlassen. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Sebnitz, Ottendorf und Hertigswalde. (SZ/dis)

