Mittelsächsische Lauftour „Kuchenzeit ist nun mal nachmittags“ Die Organisatoren des Technitzer Kuchenlaufs haben über andere Startzeiten nachgedacht. Ein triftiger Grund spricht dagegen.

Sonniges Wetter ist keine Seltenheit beim Kuchenlauf. Auch für die 26. Auflage am Sonnabend sind die Prognosen gut. © DA-Archiv/Frank Korn

Bei den hohen Temperaturen am Tag des Technitzer Kuchenlaufs im vergangenen Jahr griffen die Organisatoren zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie nahmen die längere der beiden Hauptstrecken, den Lauf über 13 Kilometer, aus dem Programm, um eine Überlastung der Läufer zu vermeiden. Bei 36 Grad im Schatten die richtige Maßnahme. Dennoch bekam eine Läuferin Kreislaufprobleme und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Aus diesen Geschehnissen zog das Organisationsteam des ESV Lok Döbeln um Ulrike Brückner seine Schlussfolgerungen. Zunächst wurde die Idee ins Spiel gebracht, den Start der 26. Auflage am Sonnabend auf den Vormittag zu verlegen. Doch letztendlich entschieden sich die Organisatoren dagegen. „Es ist der Kuchenlauf und Kuchenzeit ist nun mal nachmittags“, sagt Ulrike Brückner. „Für den Fall, dass doch wieder heiße Temperaturen wie im Vorjahr herrschen, können wir immer noch die längere Strecke streichen und nur die acht Kilometer laufen lassen“, so die Organisationschefin weiter. Eine unmittelbare Konsequenz haben die Ereignisse des Vorjahres aber doch. „Wir haben diesmal das DRK von Anfang an dabei und setzen drei Schlussfahrer auf der Strecke ein“, so Brückner.

Die Startzeiten bleiben damit beim 26. Technitzer Kuchenlauf wie gehabt. Als Erste gehen um 14.30 Uhr die Walkingsportler auf die Strecken über acht und 13 Kilometer. Um 14.40 Uhr schließt sich der „Streusellauf“ der Jüngsten an, ehe um 14.50 Uhr die Läufer auf die Strecken geschickt werden. Die Startzeit der Hauptläufe ist auf den Bahnverkehr abgestimmt, weil die Läufer in Westewitz den Bahnübergang queren müssen.

Die Anmeldung kann bis eine Viertelstunde vor Start erfolgen oder auch schon in den Tagen vor dem Lauf per E-Mail (ulrike.brueckner@gmx.net). Die Startgebühr beträgt vier Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen nichts. Für die Wertung der Mittelsächsischen Lauftour laufen Frauen, Jugendliche und Männer ab Altersklasse 60 acht, die Männer bis AK 55 13 Kilometer. Start und Ziel befinden sich am Kanuheim Bischofswiese.

