Kuchenklau endet mit Festnahme Ein Stück Gebäck sorgt dafür, dass ein 30-Jähriger sich bald vor Gericht verantworten muss.

© Symbolbild/Marko Förster

Heidenau. Dieser Mundraub scheiterte an aufmerksamen Zeugen: Am Donnerstag kurz nach 7 Uhr nahm ein Mann ein Stück Kuchen vom Tresen einer Bäckerei auf der Thälmannstraße in Heidenau.

Ohne zu zahlen, wollte er das Geschäft mit dem Backwerk verlassen. Zeugen sprachen ihn an, hielten ihn fest. Der Mann wurde rabiat, trat um sich, riss sich los. Beim Wegrennen vergaß er seinen Rucksack – mit Ausweis.

So gelang es der Polizei, einen 30-jährigen Libyer als Tatverdächtigen auszumachen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

