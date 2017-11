Kubschützer verpatzen Heimspieltag Die Faustballer konnten nur ein Spiel gewinnen.

© Steffen Unger

Faustball-Oberliga. Die Faustballer der zweiten Männermannschaft vom SV Kubschütz gingen nach dem verlustpunktfreien Auftaktspieltag mit breiter Brust in die zweite Runde. In der Bautzener Daimlerhalle kam es zum Aufeinandertreffen der drei Erstplatzierten. Eine unnötige Auftaktniederlage gegen den FSV 1911 Hirschfelde brachte erste Verunsicherung ins SVK-Team. Immerhin führten die Kubschützer im Entscheidungssatz bereits 9:5, gaben den Satz aber noch mit 10:12 ab und verloren so 1:2. Auch gegen die zweite Vertretung des SSV Heidenau ging das Spiel nach 1:0-Satzführung noch 1:2 verloren. Im Rückspiel gegen Hirschfelde drehten die Kubschützer den Spieß um und konnten das Spiel nach 0:1-Rückstand noch in einen knappen 2:1-Sieg drehen. Im Rückspiel gegen die routinierten Heidenauer verlor Kubschütz nach schwachem ersten Satz auch den zweiten Durchgang mit 10:12. Der nächste Spieltag findet nun am 10. Dezember in Heidenau statt. (lho)

