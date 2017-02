Kubschützer Nachwuchs erfolgreich Mit zwei Titeln überzeugen die Talente vom SVK erneut.

© Steffen Unger

Faustball. Bei den Sächsischen Meisterschaften der männlichen Jugend U 16 konnte der SV Kubschütz in eigener Halle überzeugen. Die Gastgeber setzten sich ohne einen einzigen Satzverlust gegen den SSV Blau-Weiß Gersdorf (11:5/11:3), den SV 1896 Großdubrau (11:1/11:3) und die SG Bademeusel (12:10/11:4) durch. Erfreulich war, dass sich Großdubrau mit einem 2:1-Sieg gegen Gersdorf den Vizelandesmeistertitel sichern konnte. Damit qualifizierten sich Großdubrau und Kubschütz für die Süddeutschen Meisterschaften, die am 11. und 12. März in Biberach ausgetragen werden.

Die männliche Jugend U 18 setzte sich bei den Landesmeisterschaften in Bernstadt durch und holte nach Siegen gegen SV Lok Schleife (2:0), FSV 1911 Hirschfelde (2:1), Langebrücker BSV (Halbfinale 2:0) und den SSV Heidenau (Finale 2:0) ungeschlagen den Landesmeistertitel. Auch hier haben sich die Kubschützer um Kapitän Tobias Leidig und Weltmeister Kai Mörbe für die Süddeutschen Meisterschaften am 11. und 12. Februar in Gärtringen qualifiziert.

Nicht ganz so erfolgreich lief es bei den Erwachsenen. Die Kubschützer Frauen mussten ohne ihre erkrankte Hauptangreiferin Katja Pech antreten und mussten sich im Halbfinale der Landesmeisterschaft den Frauen des SV 1861 Groitzsch geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei gab es gegen den SV Lok Schleife ebenfalls eine Niederlage. Dennoch ist der vierte Platz für die Kubschützer Frauen ein achtbares Ergebnis. Landesmeister wurde Hirschfelde.

Bei den Männern unterlag Kubschütz im Halbfinale dem FV Rittersgrün mit 0:2. Im kleinen Finale setzte sich Kubschütz mit 2:0 gegen den Langebrücker BSV durch und wurde Dritter. Damit qualifizierte sich der SVK für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga am 18. und 19. Februar in der Bautzener Daimler-Halle. Im Finale siegte Heidenau gegen Rittersgrün mit 3:1. (lho)

