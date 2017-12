Kubschütz zeigt Nerven Die Männer müssen sich in der Bautzener Daimlerhalle zweimal geschlagen geben. Sonnabend geht’s gegen den Spitzenreiter.

© Steffen Unger

Faustball. In der 2. Bundesliga der Männer trafen die Kubschützer Faustballer am vergangenen Sonnabend in der Bautzener Daimlerhalle auf den TV Augsburg und den MTV Rosenheim. Die Gastgeber, die sich für diesen Spieltag durchaus etwas ausgerechnet hatten, starteten im ersten Spiel gegen Augsburg wie die Feuerwehr. Von Anfang an gab es durch die Kubschützer ein sehr druckvolles Spiel, dem die Augsburger nicht allzu viel entgegensetzen konnten. Mit 11:7 ging der erste Satz an Kubschütz und die Erwartungen stiegen.

Leider lief von da an – und zwar völlig unerklärlich – bei Kubschütz nichts mehr. Trotz mehrfacher Umstellungen, die wohl noch mehr Unruhe in das Spiel brachten als Fortschritte, gingen die Folgesätze sehr deutlich mit 11:2, 11:3 und 11:6 an Augsburg. Damit fuhren die Gäste einen klaren 3:1-Sieg ein. Von diesem Desaster erholte sich Kubschütz an diesem Spieltag dann nicht mehr. Gegen die Rosenheimer, die gegen Augsburg eine klare 0:3-Niederlage einstecken mussten, verlor Kubschütz ebenso klar mit 0:3 (7:11/6:11/8:11). Die Gastgeber blieben damit deutlich unter ihren Möglichkeiten.

Jetzt heißt es, den Frust über die beiden Niederlagen schnell abzuschütteln, denn schon am kommenden Sonnabend kommt es ab 14 Uhr in er Bautzener Schützenplatzhalle zum nächsten Spieltag in der 2. Männer-Bundesliga. Gegner sind dann der derzeit noch ungeschlagene Tabellenführer TV Waldrennach und der momentane Tabellenletzte TSV Unterpfaffenhofen. Der SV Kubschütz rangiert aktuell mit 4:4 Punkten auf Platz sechs der Tabelle. Mindestens ein Sieg sollte möglich sein. (lho)

zur Startseite