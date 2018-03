Kubschütz will schon bald wieder zurückkommen Die Männermannschaft vom SVK ist am Ende der Hallensaison abgestiegen. Aber das Team plant schon jetzt die Rückkehr.

© Steffen Unger

Faustball, 2. Bundesliga. Stark begonnen und stark nachgelassen. So kann man wohl die Saison der ersten Männermannschaft vom SV Kubschütz beschreiben. Drei Jahre, nachdem der SVK zuletzt in der Zweiten Bundesliga spielte, standen vom damaligen Team nur noch Torsten Josinger und Mannschaftsführer Ronald Hoffmann im Aufgebot für die Saison 2017/18. Nach den Erfolgen im Jugendbereich mit drei Deutschen Meistertiteln der U 16 rückten vier Spieler der U 18 in den Kader der Mannschaft.

Dass es eine schwierige Saison werden würde, stand schon vor dem Auftaktspieltag in der heimischen Daimlerhalle fest. Grund: Tobias Leidig, der als Zuspieler vorgesehen war, fiel schon vor der ersten Partie für die gesamte Saison verletzt aus.

Zwei Heimsiege zum Saisonauftakt

Nachdem neun Monate zuvor der überraschende Aufstieg in die Zweite Bundesliga geglückt war, starteten die Männer um Kapitän Ronald Hoffmann am 4. November 2017 in die Saison 2017/18. Da mit Benjamin Dietz auch der zweite Zuspieler noch nicht einsatzfähig war, wechselten sich die Angreifer auf dieser Position ab. Nichtsdestotrotz konnten sich die Kubschützer mit zwei Siegen über die Mitaufsteiger TSV Illertissen und NLV Stuttgart-Vaihingen an die Tabellenspitze setzen.

Auch der zweite Spieltag begann mit einem Sieg im ersten Satz gegen den TV Augsburg gut. Als sich jedoch Kapitän Ronald Hoffmann im weiteren Verlauf der Partie verletzte, gab es einen Bruch im Spiel der Grün-Weißen. Und der war nicht nur an diesem, sondern auch an den folgenden Spieltagen zu spüren. Mangelnde Routine im Zuspiel und Abstimmungsprobleme – besonders bei kurz geschlagenen Bällen des Gegners – ließen die Grün-Weißen nicht zu ihrem Spiel finden. Hinzu kam eine unerklärliche Formschwäche der Angreifer. Der Druck aus der Angabe fehlte vollkommen, während es im Angriffsspiel eine viel zu hohe Fehlerquote der Schlagleute gab. Einzig die Abwehr – vor der Saison noch als mögliche Schwachstelle vermutet – spielte auf einem Niveau, das der Zweiten Bundesliga würdig war.

Sowohl die Spiele gegen die Ligafavoriten als auch gegen die direkten Abstiegskonkurrenten mussten die Kubschützer abgeben. Nicht, weil die Gegner zu stark gewesen wären, sondern aufgrund der eigenen Unzulänglichkeiten. Erst am letzten Spieltag konnten die SVK-Anhänger wieder erkennen, was in der Saison eigentlich möglich gewesen wäre.

Staffelmeister wird fast geschlagen

Obwohl neben dem Trainer Joachim Pietschmann auch noch fast die komplette Abwehr ausgefallen war, lieferten die Kubschützer eine sehenswerte Vorstellung. Gegen den ungeschlagenen TV Waldrennach boten die Angreifer ihre beste Saisonleistung und hätten sich und ihre Mannschaft fast noch mit einem Sieg über den Staffelmeister belohnt.

Der Kubschützer Coach Joachim Pietschmann meinte am Saisonende: „Von Anfang an war es schwer, die richtige Aufstellung und damit ein stabiles Spiel zu finden. Durch den frühen Ausfall von Ronald Hoffmann lastete dann ein großer Druck auf unserem erst 17 Jahre alten Angreifer Kai Mörbe. Wir hoffen, dass gerade unsere jungen Spieler trotzdem mit guten Erfahrungen aus der Saison rausgehen und diese mit in die Jugendmeisterschaften und die nächste Saison nehmen können. Positiv überrascht hat mich die Abwehr, allen voran Philipp Dietz, der für mich der beste Spieler der Saison war.“

Lange wollen sich die Kubschützer aber nicht aus der Zweiten Bundesliga verabschieden. Pietschmann: „Wir werden wiederkommen, das steht fest!“ Für den SV Kubschütz spielten in der Hallensaison 2017/18 Ronald Hoffmann, Torsten Josinger, Philipp Dietz, Benjamin Dietz, Kai Mörbe, Julian Creuz und Felix Reißmann. Als Ersatz kamen an einigen Spieltagen Alexander Voigt, Tom Bläsche und Sandro Schulze zum Einsatz. (lho)

