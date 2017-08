Kubschütz steigt in die Oberliga auf Drei Siege und eine Niederlage reichten den Faustballern zum Aufstieg.

Symbolfoto © Steffen Unger

Faustball. Am letzten Spieltag der Männer-Landesliga galt es für die zweite Mannschaft des SV Kubschütz, den Aufstieg in die Oberliga perfekt zu machen. Das Team um Kapitän Marko Pech reiste ungeschlagen und mit nur einem Satzverlust aus den bisherigen zwölf Partien nach Dresden. Gleich im Auftaktspiel gegen Gastgeber ESV Dresden gab es einen klaren 2:0-Erfolg (11:7/11:8). Gegen den Tabellenzweiten SG Stahl Schmiedeberg wurde es spannender. Aber auch dieses Spiel ging mit 2:0 (14:12/11:9) an Kubschütz. Damit war der erste Tabellenplatz und der Aufstieg gesichert.

Im Rückspiel gegen den ESV Dresden verlor Kubschütz den ersten Satz, drehte das Spiel aber noch mit 12:10 und 11:6 in einen 2:1-Erfolg. Gegen Mitaufsteiger Schmiedberg stellte der SV personell um und kassierte mit dem 0:2 (12:14/7:11) die erste Saisonniederlage. Für die Kubschützer Reserve spielten auch Dominic Döcke, Sebastian Tischer, Alexander Voigt, Nico und Paul Woite und Bruno Friedrich. Die erste Mannschaft der Kubschützer erreichte im B-Turnier bei der 29. Internationalen Faustballtrophy in Oberösterreich das Finale, wo das Team um Kapitän Ronald Hoffmann mit 20:21 gegen den TV Enns II unterlag. Für Kubschütz spielten auch Philipp und Benjamin Dietz, Kai Mörbe, Felix Reißmann und Robin Günther. (ho)

